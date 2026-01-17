「一日に5回見かけることも」雪道で目の前を次々とシカの群れ「クラクションはパニック誘発の恐れ」　北海道・千歳市

北海道・千歳市へ向かう雪道で、シカの群れが相次いで道路を横断する様子が捉えられた。多い時は1日に5回ほど遭遇するという。

雪の積もる山道でシカが横断

2025年12月16日、北海道・千歳市へ向かう雪の積もった山道でカメラが捉えたのは、目の前を飛び跳ねながら横断する3頭のシカだ。

目撃者：

約10m手前からなんか歩いてるなと思って、減速して見たらシカでした。普段日中でもたまに横断します。

クラクション鳴らさず見守るのが安全策

その言葉通り、この数分後にもまるでデジャブかのように、4頭のシカが目の前を横切っていった。

目撃者：

また道路の真ん中で遊んでるなという感じですね。

多い時には、一日に約5回見かけることもあるというが、撮影者によると、見慣れているからこそ気をつけていることがあるという。

目撃者：

中にはクラクションを鳴らして（シカが）パニックになって、車の前でぐるぐるぐるぐる回りだしてすぐに避けきれない。凍結してる道路ではあります。（シカが）横断している時はクラクションを鳴らさない。

（「イット！」1月13日放送より）