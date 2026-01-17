「一日に5回見かけることも」雪道で目の前を次々とシカの群れ「クラクションはパニック誘発の恐れ」 北海道・千歳市
北海道・千歳市へ向かう雪道で、シカの群れが相次いで道路を横断する様子が捉えられた。多い時は1日に5回ほど遭遇するという。
雪の積もる山道でシカが横断
2025年12月16日、北海道・千歳市へ向かう雪の積もった山道でカメラが捉えたのは、目の前を飛び跳ねながら横断する3頭のシカだ。
目撃者：
約10m手前からなんか歩いてるなと思って、減速して見たらシカでした。普段日中でもたまに横断します。
クラクション鳴らさず見守るのが安全策
その言葉通り、この数分後にもまるでデジャブかのように、4頭のシカが目の前を横切っていった。
目撃者：
また道路の真ん中で遊んでるなという感じですね。
多い時には、一日に約5回見かけることもあるというが、撮影者によると、見慣れているからこそ気をつけていることがあるという。
目撃者：
中にはクラクションを鳴らして（シカが）パニックになって、車の前でぐるぐるぐるぐる回りだしてすぐに避けきれない。凍結してる道路ではあります。（シカが）横断している時はクラクションを鳴らさない。
（「イット！」1月13日放送より）