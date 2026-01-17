ラッピング電車にあわせてスタンプラリーも開催

JR西日本は2026年1月14日、「おぱんちゅうさぎ」「んぽちゃむ」「きみまろ」を手がけるクリエイター「可哀想に！」とのコラボレーション企画を実施すると発表しました。

【え…】これが「おぱんちゅうさぎ」とコラボしたラッピング電車です（画像）

大阪環状線およびJRゆめ咲線では、「おぱんちゅうさぎ」などのキャラクターが描かれた限定デザインの323系ラッピング電車（8両・1編成）が運行されます。運行期間は2026年1月30日から5月30日までを予定。

これにあわせて、大阪環状線では1月31日から3月30日までの期間、大阪駅や天王寺駅などの6駅でスタンプラリーが開催されます。全6駅に設置されたスタンプを集めると、限定コラボイラストが完成する仕組みです。

また、「可哀想に！」のキャラクターたちと一緒にお出かけしている気分を味わえる日帰り旅行プランも販売されます。

「関西発〜城崎温泉駅帰着」のおぱんちゅうさぎコースでは、「城崎温泉」を巡るAプランと、「城崎マリンワールド」で遊べるBプランを設定。「関西発〜白浜駅帰着」のんぽちゃむコースでは、「白浜巡り＆とれとれ市場」を満喫するAプランと、「白浜エネルギーランド」を楽しむBプランが用意されます。なお、各コースには除外日が設定されています。

これらのプランを購入した人全員には、旅行前にオリジナルクリアカードとしおりが送付されます。また、城崎温泉および白浜に設置されたカプセルトイに、それぞれ1回ずつ挑戦できます。

いずれのプランも実施期間は2026年1月19日から3月31日までで、販売期間は1月15日から3月27日までとなっています。

このほか、JR西日本の京阪神主要駅ではオリジナルコラボグッズが販売されるほか、KITTE大阪2階の「@JP Cafe」では、1月19日から30日までの期間限定でコラボカフェがオープンします。