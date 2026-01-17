北斗晶、名古屋での夕食をハシゴしたことを報告「どれだけ食べるんだよ〜私達」

タレントの北斗晶が15日に自身のアメブロを更新。生放送の共演者とのエピソードや、仕事で訪れた名古屋での食事についてつづった。

この日、北斗は「生放送20分前前室では…大人の本気のジャンケン大会」と切り出し、お笑いコンビ・メッセンジャーの黒田有から情報番組『旬感LIVE とれたてっ！』（カンテレ・フジテレビ系）の木曜メンバーへお守りのプレゼントがあったことを報告。「一個一個御守りの紐の色が違うのでジャンケンで勝った人から御守りを選ばせてもらう事になり…始まったジャンケン」と、お守りを選ぶ順番を決めるためにじゃんけんをしたことを明かした。

続けて、自身は3番だったものの欲しかった黄色のものを手に入れられたといい「ラッキー」とコメント。お守りを手にした共演者との集合ショットとともに「何かいい事が起こりそうです」と期待を寄せた。

また、生放送後には「新大阪〜名古屋に移動」したといい、夕食に「牡蠣入りの味噌煮込みうどん」を堪能したことを報告。「この時期だから食べられる美味しさ！山本屋の味噌煮込みうどんはやっぱり最高です」と絶賛した。

さらに「早くホテルに入って、寝なくちゃいけないのに…なんと我慢できずに」「鶏の手羽先を食べになんとハシゴ」と、続けて手羽先も食べに行ったことを告白。「どれだけ食べるんだよ〜私達」と自身にツッコミを入れつつ「食べられるって幸せな事です！名古屋飯をいただけたので大満足でした〜」と満足げに述べた。

最後に「AM3:00起きなので北斗そろそろ寝ないとヤバいので何としても寝ます。おやすみなさい」とつづり、ブログを締めくくった。