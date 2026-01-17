あいのり・桃、残り物のお餅でパンケーキ作り「小麦使ってなくてこのクオリティ、すごい」

人気恋愛バラエティ番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃が16日に自身のアメブロを更新。お餅を使った手作りパンケーキを絶賛した。

この日、桃は「今朝は、なんか色々と朝ごはんの材料がなかったので…前にインスタで見て気になってたお餅のパンケーキを作ってみました」と報告。「おもち2個をちいさく切って、牛乳120ml入れて、おもちが柔らかくなるまでチン」「砂糖のかわりにアガベシロップ入れて、卵2つ入れてよく混ぜる！」と調理工程について写真や動画とともに説明した。

続けて「5分蒸らしたパンケーキ…こんな感じになりました」と完成したパンケーキを動画で公開し「もちもち、ふわふわ！！！！小麦使ってなくてこのクオリティ、すごい」と出来栄えを絶賛。「家にお正月の残りのお餅余ってる人、ぜひやってみて欲しい！！！」と呼びかけた。

最後に、次男がデーツを乗せてアレンジを楽しんだことを写真で公開。「このデーツ、ほんっっと柔らかくて美味しい…！」「ほんと、モンブランのような味わい！栄養たっぷりだから1日1個食べたい食材！」とつづり、ブログを締めくくった。