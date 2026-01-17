阿部巨人に35歳剛腕加入でX注目　先発、救援としてキャリアを積み重ねる「間違いなく楽しみが増えた」「プロテクトリストはどうなる？」

則本はプロ通算120勝、先発、救援としてキャリアを重ねてきた(C)産経新聞社

電撃加入となった。

巨人は1月16日、楽天から海外FA権を行使、去就が注目されていた則本昂大と契約合意したと発表した。3年総額13億円（推定）ともされる大型契約、背番号は「43」に決まった。

則本は三重中京大から、2012年ドラフト2位で楽天に入団。ルーキーイヤーから頭角を現した。

13年は27登板で15勝8敗と田中将大とともにチームを支え、球団創設初の日本一の立役者の1人となった。

最速150キロ後半の直球とスライダー、フォークなどの変化球が持ち味。1年目に新人王、2年目から5年連続奪三振のタイトルを獲得するなど、日本球界を代表する右腕として知られる。

近年は24年に抑えに転向すると、リーグ最多の54登板、32セーブで最多セーブに輝いた。昨季は自己最多の56登板、3勝4敗16セーブ、10ホールド、防御率3.05の成績をマーク。

合流する巨人といえば昨季は先発陣では2桁勝利をマークしたのは山崎伊織のみ。投手王国を築く阪神追撃のためにも、投手陣再構築の必要性が認められていた。阿部慎之助監督は則本に関して、再びの先発起用を示唆している。