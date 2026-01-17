超特急リョウガ、一般通行人としてニュース出演 “秋バテ”再現ショットをカード化「知らないところで取り上げられた」【RYOGA THE CARD 〜Eternal Moment〜】
【モデルプレス＝2026/01/17】超特急のリョウガ（船津稜雅）が17日、トレーディングカード「RYOGA THE CARD 〜Eternal Moment〜」発売記念イベントを開催。お気に入りカットを紹介した。
【写真】超特急メンバー、一般通行人としてニュース出演再現トレカ
2024年10月23日に30歳を迎えてから年齢非公表を公言しているリョウガの3●歳を記念した本作は「旅」をテーマに日本各地を旅するカットが多数収録。ふとした時に見せるクールな表情、自然体のユーモラスな表情、約10年間彼を撮り続けてきたカメラマンによる厳選カット、マネージャーがこっそり撮ったオフショット、リョウガ本人が撮影したプライベートな写真、さらにはメンバーが撮った特別な1枚など、3●歳にちなんだ300種類という圧倒的ボリュームの中から自分好みの写真を集められる「写真“集”」型のトレーディングカードである。さらに、カードに書かれたキーワードを組み合わせて“神ゲーっぽいタイトル”を考える、ユニークな大喜利ゲームとしても楽しめる。
リョウガのお気に入りの1枚は“秋バテ”。「数年前にとあるテレビ局のニュースにて、突然家族からメッセージが来まして『あんたなんかニュースに出てるよ』って言われて、『え、なんか俺しでかした？やばい」って思ってたら、秋バテというものが世間で流行していたらしく、『こちらの男性もマスクをつけていますね』っていう、一般の通行人として知らないところで取り上げられたっていうのを再現した写真でございます」と説明した。
また「おまけでもう1枚あるんですけど、こちら全然書かなくていいんですけど、写真も撮らなくていいんですけど」と前置きし、「“破産”っていうカードでございまして、1パック5枚入りで発売してるんですけども、僕が写ってない写真も入ってるんだっていう。5分の1の貴重な1枠を、その携帯の請求書の写真で埋めるんだっていうことなんですけども」と紹介。「タイにライブしに行ったことがあるんですけども、帰って携帯の請求書見たら6500万円請求されてた。恐ろしい」と付け加え、記者たちからはこの日一番の笑いが起こった。（modelpress編集部）
◆リョウガトレーディングカード「RYOGA THE CARD 〜Eternal Moment〜」
◆リョウガ、お気に入りの1枚紹介
