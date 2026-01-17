村重杏奈「お父さん腹話術してますか？と言われた幼少期の写真」に注目集まる「お人形さんにしか見えない」「可愛いけど笑っちゃう」
【モデルプレス＝2026/01/17】タレントの村重杏奈が1月16日、自身のX（旧Twitter）を更新。幼少期の自身と父親の2ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】27歳元アイドル「表情が仕上がってる」父親との幼少期ショット
村重は「お父さん腹話術してますか？と言われた幼少期の写真」と添え、赤ちゃんの自身と父親がともに写ったショットを公開。お宮参りなどで身につける襟付きの華やかな掛け着を身に着けた村重は、しっかりとした表情でカメラを見ており、父親がその後で娘を支えながら笑顔を見せている。
この投稿には「腹話術の例えが絶妙で笑った」「お人形さんにしか見えない」「めちゃくちゃ可愛いけど笑っちゃう」「赤ちゃんなのに表情が仕上がってる」「パパの笑顔が優しくて素敵」「この頃からすでに美少女の片鱗」「幸せな親子ショットに癒やされる」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
