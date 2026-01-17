藤あや子、“具がたっぷり”入った豚汁＆“舞茸びっしり”の炊き込みご飯を楽屋で手作り「メチャ美味しそう」「迫力いっぱいの舞茸!!」
歌手の藤あや子（64）が16日、自身のブログを更新。楽屋で作った手料理を披露した。
【写真】「迫力いっぱいの舞茸!!」藤あや子の手作り“具だくさん”豚汁＆“舞茸びっしり”炊き込みご飯
現在、創立130周年を迎える愛知・御園座の特別公演に出演中の藤。13日の投稿では、終演後に楽屋で料理をする姿を公開していた。
この日は「無事に終わりました!!」と題した投稿で、「楽屋で作った豚汁」と、あふれるほどの舞茸が入った炊き込みご飯を披露。「みんなにお裾分け 天才ーーーって自画自賛の美味しさです」と満足いく仕上がりになったようだ。
「しっかり食べて日々のステージを全力で務めさせて頂いております」とつづり、公演の記念写真もアップ。「さぁ〜明日は千秋楽!!皆様のお越しをお待ちしておりまーす」と元気につづった。
この投稿には、「具だくさんで体も温まりメチャ美味しそう」「ご飯が見えない位の迫力いっぱいの舞茸!!」「栄養満点、身体も温まって最高ですねえ」「歌も一流 お料理も一流すごいなーといつも思います」などのコメントが寄せられている。
