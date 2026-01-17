第19回朝日杯将棋オープン戦本戦トーナメントが1月17日、名古屋市の「ポートメッセなごや」で行われ、1回戦で伊藤匠二冠（叡王・王座、23）が羽生善治九段（55）に、青嶋未来七段（30）が服部慎一郎七段（26）にそれぞれ勝利し、2回戦進出を決めた。伊藤二冠と青嶋七段は、午後2時から4強入りをかけて対戦する。

本戦トーナメント初出場の伊藤二冠が、タイトル獲得数99期、朝日杯でも5回の優勝回数を誇る“レジェンド”羽生九段に99手で勝利。「積極的に動いていく展開を目指したが、判断が難しい将棋だった。最後までしっかり寄せ切れるか難しいと感じていた」と振り返った。

ABEMAでテキスト解説を務めた黒田尭之五段（29）は、「相掛かりの最新型で、知識と経験が求められる難しい序盤戦でした。49手目に歩を伸ばした一手からの一連の順が機敏で、先手の伊藤二冠が少しリードを奪ったように見えましたが、羽生九段も崩れず対応し難しいねじり合いが続きました。79手目の飛成では、代えて凡人だととりあえず▲同飛成△同玉の局面から考えそうなところで、さすがの瞬発力でした」とコメント。「以下も自玉の安全度を見切りながら正確に寄せ切り、全体を通して伊藤二冠の高い技術が光った将棋だったように思います」と総括していた。

一方、同1回戦では、青嶋七段が服部七段との大熱戦に174手で勝利。二転三転の激戦を制した青嶋七段は、「中盤のあたりでこちらが無理をして動かされ、自信のない展開になった。混戦にして良くなったかと思ったが、終盤の寄せで間違えてしまい急所が見えなくなってしまった。最後は負けていないことを祈るような展開だった」とコメントした。

解説の黒田六段は、「青嶋七段得意の四間飛車穴熊に服部七段も居飛車穴熊で迎え撃ち、序盤から細かい駆け引きが続きました。捌き合った局面は先手が少し模様が良さそうに見えましたが、青嶋七段の指し回しがうまく、114手目一段金と絡んだあたりはいつの間にか後手が食いつきに成功していそうでした。その後も順調に後手が攻めを続け、勝利は目前かと思われましたが今度は服部七段が腕を見せる番でした。141手目の最善を尽くした頑張りからの勝負術が素晴らしく、受けなしに見えた先手玉が息を吹き返しました。最後の最後までどちらが勝つか分からない終盤戦で、見どころ満載の一局だったと思います」と総評した。

午後2時から同会場で行われる2回戦では、ベスト4進出をかけて伊藤二冠と青嶋七段が激突する。

◆朝日杯将棋オープン戦 持ち時間40分の早指し棋戦。一次予選、二次予選を勝ち抜いた棋士が、シード棋士を含めた計16人で本戦トーナメントを戦う。参加は全棋士、アマチュア10人、女流棋士3人で、優勝賞金は750万円。前年の第18回優勝者は近藤誠也八段。

（ABEMA／将棋チャンネルより）