昨年のアカデミー賞で映画「エミリア・ぺレス」でドミニカ系女優として初めて助演女優賞を受賞したゾーイ・サルダナ（47）が、「アバター」シリーズ最新作「アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ」の世界的大ヒットによって史上最高の興行収入を記録した俳優となった。

サルダナは、世界興行歴代トップ3の「アバター」（2009年）、「アベンジャーズ／エンドゲーム」（2019年）、「アバター：ウェイ・オブ・ウォーター」（2022年）の3作品すべてに出演しており、昨年12月に公開された「アバター」シリーズ3作目「ファイア・アンド・アッシュ」のヒットを受けて、年明け早々歴代興行収入トップ俳優の栄光を手にすることとなった。

サルダナは報道を受け、自身のインスタグラムを更新。「今日、史上最高の興行収入を記録した映画俳優になるという、信じられない道のりを歩んでこれたことに心から感謝しています。この偉業は素晴らしいフランチャイズ作品とコラボレーターたちのおかげです」と述べ、「私を信頼してくれた、すべての監督に感謝します」と感謝の意を表した。

サルダナは「アバター」3作品に加え、「ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー」シリーズ3部作や「スタートレック」シリーズなどにも出演しており、累計世界興行収入は155億ドルに達している。

サルダナは、29年公開予定の「アバター4」と31年公開予定の「アバター5」への出演も見込まれている。（千歳香奈子）