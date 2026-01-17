現在放送中のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』で時代考証を担当している駿河台大学教授・黒田基樹先生は、「秀吉も一代で天下人に成り上がるほど有能な人物であったとみなされるが、それを支えた秀長も、相当に有能な人物であったことが認識される」と語り、その政治手腕に注目しています。そこで今回は、黒田先生の著書『秀吉を天下人にした男 羽柴秀長 大大名との外交と領国統治』から抜粋し、再編集してお届けします。

北条家・伊達家への取次も

秀長は外様大大名に対して「指南」の役割を果たしてきたが、それはさらに拡大する可能性もあったとみられる。その対象は、相模北条家と奥羽伊達家である。

北条家については、天正16年（1588）8月に、北条家から秀吉に従属を表明する使者が派遣されてきて、それへの接待を秀長がおこなっていた。

北条家からの使者は、北条家当主氏直の叔父にあたる北条氏規で、22日に聚楽第に出仕した。北条家への取次は、家康と、秀吉直臣の富田一白・津田盛月・施薬院全宗らがあたっていた。それらの取次によって、北条家は秀吉への従属を表明してきた。

秀吉は聚楽第で北条氏規を引見し、そこには聖護院道澄以下の参議以上の公家6人、織田信雄以下の公家成大名14〜16人が同席した。当然、秀長も参加していて、信雄・家康に次ぐ位置に座していた。その後、24日に秀長は、北条氏規を屋敷に招いている。これにより秀長は、氏規の接待役を務めていたととらえられる（毛利家文庫「天正記」『毛利史料集』）。

北条家は秀吉への従属を遂げることなく……

北条家への取次は、家康らがあたっていたが、その他のうち富田・津田は、秀長が信雄・家康への取次にあたっていた際に、いわば「小取次」として、同じく取次を務めていた関係にあった。また全宗は、ともに島津家への取次にあたっていた。

そうすると秀長は、北条家に対しても取次にあたっていたことが推定される。直接の取次は、家康・富田・津田・全宗がおこなったが、今回のように京都あるいは大坂での対応は、秀長があたるとされていたと考えられる。

ただし北条家は、その後に秀吉への従属を遂げることなく、天正18年3月から7月にかけておこなわれた小田原合戦の結果、滅亡してしまう。

もっとも従属交渉が決裂し、小田原合戦へといたったのは、秀吉側の取次が十分に機能しなくなったことによっていた。家康は、北条家が引き起こした上野名胡桃城（群馬県みなかみ町）事件の当事者になっていたし、富田・津田らの取次に不十分なところがあったためだ（拙著『小田原合戦と北条氏』）。

もし秀長がそれまでのように健常な状態であったら……

秀吉と北条家との交渉が断絶した時期、秀長は重病に陥っていて、摂津有馬湯で療養していた。



天正17年の12月3日にそこから京都に帰還するが、翌4日に秀吉は北条家討伐の陣触を発していた。

そこからでも交渉継続の余地はあったが、秀長はひきつづいて重態であったから、十分な政治活動はおこなえなかったとみられる。

もし秀長がそれまでのように健常な状態であったら、名胡桃城事件への対処も可能であったかもしれない。そして北条家の秀吉への従属がなって、存続したならば、その後に秀長が「指南」を務めたことは十分に想定できると思われる。

伊達に対しても取次を務めるようになった可能性

次に伊達家については、天正18年の10月12日に、秀長は伊達政宗に返書を出している（『羽柴秀長文書集』303）。伊達が上洛してくるにあたって、連絡されたものであった。秀長は上洛した際に会談しようと述べている。秀長はこのあとまた重態になるが、そのことを予想していないなかでのこととみられる。ここから秀長は、こののちに伊達に対しても取次を務めるようになった可能性がうかがわれるだろう。

ただし秀長自身は、その直後の天正19年1月に病死してしまう。そのため、実際に伊達への取次を務めることはなかった。しかし秀長がまだ生存し続けて、伊達が上洛してきたあとは、秀長がそれへの「指南」を務めた可能性は十分に想定できるように思う。

そうしてみると、秀長の死去が、その後の政権による外様大大名統制の在り方に、きわめて大きな影響を与えるものであったのか、あらためて認識できるだろう。

