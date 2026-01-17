【食い違うお金の価値観】40代、誕生日のお祝いは無駄遣い？誠実だけどお金を使ってくれない彼に、気持ちが冷めていく…＜第5話まんが＞【2025年下半期BEST】

2025年下半期（7月〜12月）に『婦人公論.jp』で大きな反響を得た記事から、今あらためて読み直したい1本をお届けします。（初公開日：2025年7月7日）********マッチングアプリを活用して婚活をする人が増える中、そこにはさまざまな出会いと別れが…。42歳で会社員の智子さんは、アプリを通じて、中小企業で働く同い年の隆さんと出会います。顔がタイプで真面目そうな隆さんに惹かれて、付き合うことに。初めて迎える誕生日、3万円のバッグが欲しかった智子さんですが、隆さんからはその半分の金額で考えて欲しいと言われてしまいます。そんな彼の態度に違和感を覚えた智子さんは、関係を続けていいのか悩み始めて…

* * * * * * *

プレゼント、食事はどうかな？

そういうことじゃないのにっ…↓↓↓

私へのプレゼントがムダッ！？

プレゼントは無駄遣いなの！？↓↓↓

私たち別れましょ

隆の話はなんだか言い訳がましいし、キレイごとばかり言っているように聞こえます。

隆より、もっと私のことを大切にしてくれる男性がいるはず……。

私は隆に別れ話を切り出しました。

