133の国と地域を旅して、625ヵ所もの世界遺産を訪れている写真家・富井義夫さん。40年以上にわたって世界中を巡ってきた富井さんによる、『婦人公論』での新連載「世界遺産を旅する」。第９回は、「アイスフィヨルド」をご紹介します

【写真】7日間の滞在中、だんだんと陸に近づいてきたという、家並みに迫る巨大な氷山

* * * * * * *

移り変わる氷と夜空の芸術



グリーンランド

「ヨーロッパは北へ行くほど天気が悪い」とよく言われますが、飛行機を乗り継いでたどり着いたグリーンランドも、例に漏れず曇天でした。晴れを願う気持ちが通じたのでしょうか、最終日、滞在7日目にしてやっと快晴に！ 白夜の中、夜通し夢中でシャッターを切りました

日本の6倍弱の面積があるグリーンランドは、約80％が氷床に覆われています。その分厚さは平均2000メートル。重みで下のほうの氷が変形し、横へ横へと広がっていくのです。この「氷河」が海面へと到達すると先端が崩れ、氷山になります。

世界遺産に登録されている「フィヨルド」とは、複雑に入り組んだ入り江を指す言葉。氷河が大地を削り、その部分に海水が流れ込むことで生まれた地形です。ダイナミックな景観や、氷に何十万年前の地球の歴史が刻まれていることが評価され、登録に至りました。

オーロラに出合えるかどうかは運次第

白夜の撮影時から数年後。季節を変え、私はオーロラを狙って再びこの地を訪れました。出合えるかどうかは運次第。緊張感が高まります。空を見つめて数時間―、気づけば夜空一面が緑や紫のオーロラで埋め尽くされていました。一瞬で姿を変えていくさまは息をのむほど美しく、神秘的で忘れられません。

人間が作り出した建築や造形物とは異なり、自然が生み出す芸術はいつも同じものが見られるとは限らない。このまま地球温暖化が進めば違った景色になることでしょう。圧倒的な迫力を持つ自然遺産を前にすると、我々に与えられた使命とは何かと深く考えさせられます。

世界遺産登録名／イルリサット・アイスフィヨルド