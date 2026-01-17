月の支出13万円の70代夫婦はどう暮らしている？「物価高騰での年金生活は大変」
金融庁の報告書に端を発して話題となった「老後2000万円問題」など、老後の心配事といえばやはりお金ではないでしょうか。もっと出世しておけばよかったと現役時代に後悔を持つ人もいるようです。
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、兵庫県在住73歳女性のケースをご紹介します。
同居家族構成：本人、夫（71歳）
住居形態：持ち家（マンションなどの共同住宅）
居住地：兵庫県
リタイア前の雇用形態：パート・アルバイト
リタイア前の年収：150万円
現在の預貯金：4500万円、リスク資産：0円
これまでの年金加入期間：不明
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
配偶者の年金や収入：給与収入350万円（年額）
その理由として「物価高騰の中で年金で生活していくのは大変です」と語っています。
ひと月の支出は約「13万円」。投稿者の年金だけでは「ほとんどの月で足りない」と回答されています。
夫はまだ年金を受け取っていないそうで、給与収入が年に「350万円」あるとのこと。
年金生活においては「スーパーで値引き商品を買う。衣類の購入頻度を月単位から年単位に変更」するなど支出を減らす工夫をしているとあります。
今後については「将来的に年金額が下がるのではないかと不安がある」とコメント。
一方で今の生活の楽しみは「月に1回の飲酒も含めた外食」と教えてくれました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
回答者本人：73歳女性
「年金額に満足していない」現在の年金額について満足しているか、の問いに「満足していない」と回答した今回の投稿者。
「もっと節約しておけばよかった」現役時代にもっとこうしておけばよかったと思うことがあるか、との問いには「もっと節約して貯蓄を増やしておけばよかった」と回答。
