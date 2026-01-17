「可愛過ぎるママだこと」元アイドルの美脚ショットに注目集まる「相変わらずの美脚」「美人ママ頑張れ」
元NGT48の荻野由佳さんは1月15日、自身のInstagramを更新。美脚ショットを披露しました。
荻野さんはベビーカーでの電車移動に最初はハードルを感じていたものの、「最近は少しずつ慣れてきた！」と成長を実感したようです。さらに「優しい方がたくさんで…………！」と、周囲の温かさに感動した様子も伝えています。
ファンからは、「由佳ちゃんがいい1日でよかったです！」「可愛過ぎるママだこと」「相変わらずの美脚」「可愛いママゆかちゃん」「冬コーデも可愛いね」「美人ママ頑張れ」「荷物が多いうえにベビーカーもあるから赤ちゃんを連れて電車でお出かけは大変だよね」と、絶賛の声が集まりました。
「可愛いママゆかちゃん」荻野さんは「（赤ちゃんの絵文字）と少しお散歩がてら外へ！」とつづり、6枚の写真を投稿。白いアウターにブラウンのミニスカート、黒いタイツでまとめた冬のコーディネートです。バルーンシルエットのミニスカートからすらりと伸びる美脚が際立っています。またベビーカーをのぞき込む優しい表情のショットも。
子育て動画を披露13日には「最近風強すぎない！？？ ベビーカーだと本当に大変すぎて最近の外は両手でベビーカーの屋根(？)おさえながら歩くのが基本姿勢だった………」と、子育て様子を公開していた荻野さん。ファンからは、「ゆかちゃんがお母さんなんて本当に感慨深い」「いいお母さんや」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)