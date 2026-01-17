「ミッフィー」

写真拡大

　ミッフィーの新作カプセルトイ「ミッフィー　かわいい！マスコットライト Part．3」が、1月中旬から、全国のカプセルトイコーナーで順次発売される。

【写真】おばけミッフィーやボリスも！　ラインナップ一覧

■部屋に飾って楽しめる

　今回登場する「ミッフィー　かわいい！マスコットライト Part．3」は、世界中で愛されるミッフィーと仲間たちがマスコットライトになったカプセルトイ全6種。

　ラインナップは、ミッフィー、おばけミッフィー、ボリス、バーバラ、ライオン、ゾウの6種類。底面にあるスイッチをONにすると、手のひらサイズのミッフィーたちがほわっと優しく光る。

　また、スイッチをOFFにすれば、マスコットとして部屋に飾って楽しむことも可能。デスクや寝室に並べれば、ミッフィーたちとゆったり癒される時間が過ごせるはずだ。