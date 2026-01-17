ミッフィーの「マスコットライト」がカプセルトイに登場！ ほわっとした光に癒される全6種
ミッフィーの新作カプセルトイ「ミッフィー かわいい！マスコットライト Part．3」が、1月中旬から、全国のカプセルトイコーナーで順次発売される。
【写真】おばけミッフィーやボリスも！ ラインナップ一覧
■部屋に飾って楽しめる
今回登場する「ミッフィー かわいい！マスコットライト Part．3」は、世界中で愛されるミッフィーと仲間たちがマスコットライトになったカプセルトイ全6種。
ラインナップは、ミッフィー、おばけミッフィー、ボリス、バーバラ、ライオン、ゾウの6種類。底面にあるスイッチをONにすると、手のひらサイズのミッフィーたちがほわっと優しく光る。
また、スイッチをOFFにすれば、マスコットとして部屋に飾って楽しむことも可能。デスクや寝室に並べれば、ミッフィーたちとゆったり癒される時間が過ごせるはずだ。
