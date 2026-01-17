現地大手紙も称賛！ドイツ古豪移籍の21歳日本代表、加入２週間で早くもスタメン起用か！指揮官が示唆「準備はできている」
町野修斗と高井幸大が所属するドイツの古豪ボルシアMGは現地１月14日に開催されたブンデスリーガの第17節で、ホッフェンハイムに１−５の惨敗を喫した。
チームが前半に４失点に崩壊してなか、後半頭から投入された高井は好パフォーマンスを披露。独大手紙『ビルト』が「タカイは唯一の明るい兆し」と称賛するほどだった。
同紙によれば、ボルシアMGのオイゲン・ポランスキ監督は17日のハンブルガーSV戦の前日会見で、日本代表DFの先発起用についてこう語った。
「彼は準備ができている。ホッフェンハイム戦で45分間プレーしたからというだけではない。彼は本当に良いプレーをした。我々は事前に彼をスカウトし、彼の能力は把握している」
このコメントを受けて、同紙は「21歳のタカイはハンブルガーSVで初先発を果たすかもしれない」と綴っている。
加入から約２週間で、早くも先発の機会がやってくるかもしれない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
