ここまで２試合は途中出場だった高井（左）。(C)Getty Images

写真拡大

　町野修斗と高井幸大が所属するドイツの古豪ボルシアMGは現地１月14日に開催されたブンデスリーガの第17節で、ホッフェンハイムに１−５の惨敗を喫した。

　チームが前半に４失点に崩壊してなか、後半頭から投入された高井は好パフォーマンスを披露。独大手紙『ビルト』が「タカイは唯一の明るい兆し」と称賛するほどだった。

　同紙によれば、ボルシアMGのオイゲン・ポランスキ監督は17日のハンブルガーSV戦の前日会見で、日本代表DFの先発起用についてこう語った。

「彼は準備ができている。ホッフェンハイム戦で45分間プレーしたからというだけではない。彼は本当に良いプレーをした。我々は事前に彼をスカウトし、彼の能力は把握している」
 
　このコメントを受けて、同紙は「21歳のタカイはハンブルガーSVで初先発を果たすかもしれない」と綴っている。

　加入から約２週間で、早くも先発の機会がやってくるかもしれない。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【記事】「日本の大ヒットだ」１位エムバペ、２位ハーランド…日本人エースがなんと５位！世界の“ストライカー格付け”に韓国メディアが仰天！「ラウタロより上位」