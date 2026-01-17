◇WTTスターコンテンダー ドーハ(13日〜18日、カタール)

卓球「WTTスターコンテンダー ドーハ」の女子シングルスは2回戦が開催されました。日本勢は大藤沙月選手(世界ランキング14位)、平野美宇選手(同62位)ら6選手が登場し、木原美悠選手(同22位)対芝田沙季選手(同47位)の日本人対決も実現しました。

シードの大藤選手はゾン・ジエン選手と対戦。互いにゲームを奪い合う展開となり、フルセットの末に3-2で勝利しました。

木原選手と芝田選手の日本人対決となった一戦は、序盤に木原選手が2ゲーム連取し優位に立ちます。しかしそこから芝田選手が意地をみせ、その後3ゲーム連取し3-2で逆転勝ちを収めました。

1回戦をフルセットで勝ち進んだ平野選手は、チュ・チョンヒ選手(同16位)との2回戦でも死闘となります。互いにゲームを奪い合い、2-2で迎えた第5ゲームでは先にマッチポイントを握りますが、相手も粘り同点、さらに逆にマッチポイントも握られます。それでも諦めず盛り返した平野選手。最後は13-11でゲームを奪い、3-2で勝利をつかみ取りました。

佐藤選手は、縦歌曼選手（同60位）に3-0でストレート勝ち、横井咲桜選手(同34位)は中国の強豪・石洵瑶選手(同13位)を相手に大奮闘。フルセットの末に撃破し3回戦進出を決めました。

▽女子シングルス2回戦

○大藤沙月 3-2 ゾン・ジエン

11-6/7-11/11-6/8-11/11-6

○芝田沙季 3-2 木原美悠

7-11/4-11/11-6/11-9/11-9

○平野美宇 3-2 チュ・チョンヒ

10-12/11-8/4-11/11-9/13-11

○佐藤瞳 3-0 縦歌曼

11-7/11-4/11-1

○横井咲桜 3-2 石洵瑶6-11/11-6/11-4/10-12/11-6