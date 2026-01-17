女優の安田成美（59）が16日放送のNHK・Eテレ「スイッチインタビュー」（金曜後9・30）に出演。夫でお笑いコンビ「とんねるず」木梨憲武（63）との馴れ初めを語った。

木梨について「あのままなので、裏表はないし、本当に楽です。手間がかからない人。自分のこと自分でやるのも好きだし。明るいので、ネガティブにいかないんですよね」と話した安田。「“事件だ事件だ！”みたいな感じで何か起きても、“うわ〜起きちゃったね”っていうの終わっちゃう」と続けた。

木梨の明るさは出会った当時から変わらないという。「元々付き合い始めの時も本当にこの人珍しい人だなって思ったんですけど。“付き合えない”って一応は断ってたんですね。そういうふうに言うと彼は“ああそう、ああそう”って聞いてるんですけど、“それで？どうする？”って言うんですよ。“聞いてたの？さっきの話？”って。その口調といい間合いといい雰囲気が暗くなくて明るい。けろっとしているので、面白い諦めない人だなっていうのがきっかけなんですよね」と馴れ初めを語り、「それがずっと変わらず」と明かした。

安田は1994年に木梨と結婚。2男1女の3人の子供の母となった。