日本海側から低気圧が接近するため、東北から北陸で雨や雪となり、夜には北海道でも雪の降る所がありそうです。次第に風が強まり、吹雪く所もあるでしょう。

その他の地域は概ね晴れますが、関東から西では黄砂が飛ぶ予想です。気になる方は、念のため対策をした方が良いでしょう。

気温です。日中の気温は、きのうと同じくらいの所が多いでしょう。西日本では、最高気温が20℃に届く所もありそうです。東京は最高気温15℃の予想で、3月下旬並みの暖かさとなるでしょう。一日の気温差が大きくなりますので、調節しやすい服装でお出かけください。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 : 0℃ 釧路 : 0℃

青森 : 2℃ 盛岡 : 1℃

仙台 :13℃ 新潟 :12℃

長野 :11℃ 金沢 :15℃

名古屋:16℃ 東京 :15℃

大阪 :15℃ 岡山 :17℃

広島 :17℃ 松江 :14℃

高知 :20℃ 福岡 :18℃

鹿児島:20℃ 那覇 :23℃

週間予報です。あすは、午前中を中心に北日本から北陸で雪となるでしょう。全国的に北寄りの風が吹き、最高気温はきょうより低くなる予想です。来週は、強い寒波がやってきて、日本海側は大雪となるおそれがあります。気温も日に日に下がり、最高気温が一桁と厳しい寒さになるでしょう。