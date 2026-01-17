TBS NEWS DIG Powered by JNN

日本海側から低気圧が接近するため、東北から北陸で雨や雪となり、夜には北海道でも雪の降る所がありそうです。次第に風が強まり、吹雪く所もあるでしょう。

その他の地域は概ね晴れますが、関東から西では黄砂が飛ぶ予想です。気になる方は、念のため対策をした方が良いでしょう。

気温です。日中の気温は、きのうと同じくらいの所が多いでしょう。西日本では、最高気温が20℃に届く所もありそうです。東京は最高気温15℃の予想で、3月下旬並みの暖かさとなるでしょう。一日の気温差が大きくなりますので、調節しやすい服装でお出かけください。

【きょうの各地の予想最高気温】
札幌　: 0℃　釧路　: 0℃
青森　: 2℃　盛岡　: 1℃
仙台　:13℃　新潟　:12℃
長野　:11℃　金沢　:15℃
名古屋:16℃　東京　:15℃
大阪　:15℃　岡山　:17℃
広島　:17℃　松江　:14℃
高知　:20℃　福岡　:18℃
鹿児島:20℃　那覇　:23℃

週間予報です。あすは、午前中を中心に北日本から北陸で雪となるでしょう。全国的に北寄りの風が吹き、最高気温はきょうより低くなる予想です。来週は、強い寒波がやってきて、日本海側は大雪となるおそれがあります。気温も日に日に下がり、最高気温が一桁と厳しい寒さになるでしょう。