プロフィギュアスケーターの宇野昌磨さん(28）が16日放送のTBS「A-Studio+」(金曜後11・00)にゲスト出演。交際を公表している女子プロフィギュアスケーターの本田真凜さん（24）とのアイスショーでの共演について語った。

宇野さんは自身がプロデュースしたアイスショー「Ice Brave 」の出演者については「全員自分で声をかけて」と打ち明けた。MCの笑福亭鶴瓶から「真凜ちゃんも入ってるやんか」「ええなあ」と言われ、「はい、入ってます」「いいですよね」と笑ってみせた。

それでも「スポーツ選手とスポーツ選手、2人のフィギュアスケートでしか見せられないものを、ちゃんと見せようと。感情的な仲の良さとかそういったものではなくて」と宇野さん。「本田真凜さんは素晴らしいスケーターで、僕も結果を残したスケーターで、その2人が2人で演技をするっていう」と説明した。

MCの「Kis―My―Ft2」藤ヶ谷太輔は「きっとありそうで今までなかったんじゃないかなと。それこそ持ち上げたりとか回したりとか」と続け、宇野さんは「僕の方が7センチ、8センチ小柄なんですけれど。頑張って一緒に」とも明かした。