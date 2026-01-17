未発表な次期フラッグシップスマホ「Galaxy S26+」のNTTドコモ版「SC-52G」やau版「SCG38」、SoftBank版「SM-S947Z」が認証通過！久しぶりのPlusモデル
|次期フラッグシップスマホ「Galaxy S26+」が日本で発売へ！各種認証を通過。写真は既存のS25+
IEC（国際電気標準会議）の電気機器安全規格適合試験制度を運営するIECEEにてフィンランドの電気機器認証機関「SGS Fimko」の検査をSamsung Electronics（以下、Samsung）の未発表な製品「SM-S947U」および「SC-52G」、「SCG38」、「SM-S947Z」、「SM-S9470」、「SM-S947U1」、「SM-S947W」が2026年1月5日（月）付で通過したことが公開されていました。認証番号は「FI-67549」。
一方、以前に紹介しているようにGalaxy S26についてはフランス領ポリネシアにおいて「Vini」ブランドで携帯電話サービスを提供している移動体通信事業者（MNO）のOnatiがeSIMの対応機種に複数のモデルを登録しており、その中にはSC-52GやSCG38、SM-S947Zとともに日本のオープン市場向けとなる「SM-S947Q」や楽天モバイル向けとなる「SM-S947C」が記載されていましたが、今回のSGS Fimkoにおける認証にはありませんでした。
認証情報は後から追加や修正されることもあるため、まだわかりませんが、現時点では日本のオープン市場向けメーカー版（いわゆる「SIMフリーモデル」）や楽天モバイル版は投入がキャンセルされた可能性があります。ここ最近では楽天モバイル向けはまだしも、メーカー版はほとんどの機種で出ているため、実際にどうなるのか動向を注目しておきたいところです。
IECEEが公開しているGalaxy S26の日本向けを含むSGS Fimkoにおける認証情報
Samsungが展開するGalaxyブランドでは毎年前半に同社のフラッグシップスマホ「Galaxy S」シリーズが投入されており、昨年も一昨年の「Galaxy S24」シリーズに続いて「Galaxy S25」シリーズが投入され、海外ではまずはGalaxy S25およびGalaxy S25+、Galaxy S25 Ultraが発売され、続いて同シリーズ初の薄型モデルとなるGalaxy S25 Edgeが登場しました。そうした中で今年も次の「Galaxy S26」シリーズが発売に向けて着々と開発が進められていると見られ、各種認証機関を通過してきています。
一方、これまでの型番規則ではGalaxy Sシリーズの標準モデルが「SM-S9x1*」、大画面なPlusモデルが「SM-S9x6*」、最上位のUltraモデルが「SM-S9x8*」（ともにxは世代、*は販売する国・地域・事業者を示すアルファベットなど）となっていましたが、Galaxy S26シリーズでは標準モデルが「1」ではなく「2」、大画面なPlusモデルが「6」ではなく「7」になっています。そのため、一部ではSM-S942*がGalaxy S26ではなくGalaxy S26 Pro、SM-S947*がGalaxy S26+ではなくGalaxy S26 Edgeになるとも噂されていました。
IECEEが公開しているSGS Fimkoにおける認証ではGalaxy S26+として他にもSM-S947Bなども通過しています
ただし、すでに紹介しているようにOnatiが公開している内容やバッテリー容量などからSM-S942*がGalaxy S26、SM-S947*がGalaxy S26+になるのではないかと予想されます。一方、Galaxy S26 Edgeは開発がキャンセルされたとも言われていますが、同じくViniのeSIM対応機種には「SM-S946U」とも記載されているため、仮に発売される場合には型番はSM-S946*になりそうです。今回、そんなGalaxy S26+の日本向けと見られるSC-52GとSCG38、SM-S947ZがSGS Fimkoの認証を通過したことが明らかになりました。
GeekbenchにおけるGalaxy S26+と見られるSM-S947UのSnapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platformを搭載したモデルのCPUの測定結果。シングルコアで3393、マルチコアで11515というスコアに
またGalaxy S26シリーズではチップセット（SoC）にQualcomm製「Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform」（Motherboard：canoe）またはSamsung Semiconductor製「Exynos 2600」（Motherboard：s5e9965）を搭載していると言われており、ベンチマークアプリ「Geekbench」にGalaxy S26+と見られる型番の測定結果がすでに掲載されており、少なくともこれらの情報と今回の認証情報を合わせ見る限りではSM-S947BなどがExynos 2600、日本向けのSC-52GやSCG38、SM-S947ZなどがSnapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platformとなると推測されます。
また従来通りにSnapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile PlatformはGalaxy向けにクロックアップされた「Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform for Galaxy」となるようで、最大クロック数が通常のSnapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platformでは4.61GHzですが、Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform for Galaxyでは4.74GHzとなっており、例えば、Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platformを搭載したモデルではCPUのスコアがシングルコアで3393、マルチコアで11515などとなっています。なお、内蔵メモリー（RAM）は少なくとも12GB（10.84GB）のモデルがあるようです。
