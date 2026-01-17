“知ってるようで知らない”梅田の商店街グルメ…明太子どどーん！ 「毎年最高売上を月ごとに更新」
きょう17日放送のカンテレ『ウラマヨ！』（毎週土曜 後1：00 ※関西ローカル）は、「知っているようで知らない商店（10）街ツアー 梅田の2大商店街編」を届ける。
【動画】「えっぐいぞこれ！」お初天神通り商店街＆阪急東通商店街のグルメ続々…『ウラマヨ！』予告編
「曽根崎お初天神通り商店街」は、全長約300メートルの中に100以上の店が軒を連ねる。昔ながらの店が多いが、最近SNSでバズる店が増加し、若い世代の客が増えているという。
2025年7月、お初天神裏にオープンした「囲炉裏とおでん 丸井」は、鶏を炭火で豪快にあぶったメニューや、鮭といくらをふんだんに乗せた焼きおにぎり、自分専用の囲炉裏で楽しめるおでんなど、思わず撮りたくなるような料理が、SNSに次々と画像や動画が投稿され、話題を呼んでいる。
また、「炉端とホルモンと串焼きとおでん とっとっと」の店長は「皆さん写真とか動画を撮られて拡散していただいて、けっこう認知が広がっているのは実感します。毎年最高売上を月ごとに更新しているので、反響あるなと感じますね」と手応えを語る。
「お客様を楽しく迎えるために、来店時は太鼓を鳴らしています。あと今やっているのが、お箸の“おみくじ”です。箸袋を破ると中に書いてあって、もし大吉が出たら当店のオリジナルステッカーをプレゼントしています。（提示すると）色んなドリンクが100円引き、（団体客の）皆さんがステッカーを持っていれば、週末とかでなければ飲み放題の時間を30分延長することができるんです」と説明。さらに、肝心のメニューにも楽しませる思いがあふれる。
色とりどりな“鶏出汁おでん盛り合わせ”や、イカ墨を練り込んだ“黒いポテトフライ”はインパクト大で、極めつきは“博多明太とろろもつ鍋”。本場博多の明太子が醤油ベースのもつ鍋の上にどどーんと乗り、さらに明太とろろを上からたっぷりかける、SNS映え抜群。店内のあちらこちらに、スマホで撮影しながら楽しそうにかけまく客の姿がある。
店長は「お初天神通り商店街はグルメ激戦区なので、その中では看板商品がないと厳しいんです。そこで強くバズらせたいと考えて完成させました。SNSのほうでけっこう取り上げてくださって、反響はありますね」と語る。メニュー開発はアルバイトを含めた全従業員からアイデアや意見を募集しているという。
このほか番組では、知っているようで知らないもう一つの商店街として「阪急東通商店街」を紹介。2つの商店街でそれぞれ長年歩んできた、粉もん屋の老舗「ゆかり」と「つる家」が夢の共演を果たすほか、東通商店街に10店舗以上が密集する韓国料理店の人気の裏側、お初天神通り商店街で連日にぎわっている老舗寿司店の大将の“波乱万丈すぎる人生”にも迫る。
出演：ブラックマヨネーズ（小杉竜一、吉田敬）、アシスタント：高橋真理恵アナウンサー
パネラー：梅沢富美男、祇園（木崎太郎 ※崎＝たつさき、櫻井健一朗）
