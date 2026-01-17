超特急のリョウガ（年齢非公表）が17日、都内でトレーディングカード「RYOGA THE CARD 〜Eternal Moment〜」発売記念イベントを開催した。

24年に30歳を迎えた記念に、北海道や沖縄、栃木・日光など全国で撮影した写真300種類をカード化。ユーモラスな表情やクールな表情まで収めた写真“集”型トレーディングカードが完成した。

30歳を迎えて以降、年齢非公表を公言。一方で、所属事務所は24年の誕生日で30歳であると認めており、年齢の公表に関して熾烈（しれつ）な攻防を繰り広げているという。「『非公表にしてくれ。隠したいと言っているじゃないか』と結構強めに言った」末に、「1の位だけ隠してくれた」と、公式の表記を「3●歳」にすることに成功したと明かした。

それでも「意味ねえじゃん。30バレてるじゃないか」とツッコみ、「10の位も隠さないと非公表の意味がないので、また新しい戦いが繰り広げられそう。果たして超特急リョウガ、10の位も隠せるのか。ぜひ皆さんも追いかけてください」と切に願い、報道陣の爆笑を誘った。