今回は、妻が家出して2か月後、夫が義実家に行った結果についてのエピソードを紹介します。

「娘の状態が落ち着いたから、こっちに来てほしい」と義父に言われ…

「妻との間に双子の子供が生まれ、お金が必要になると思った俺は、残業したり副業したりと頑張りました。で、収入は増えましたが、妻はちっともうれしそうじゃなくて……。

そして結婚記念日になり、普段育児や家事をしてくれている妻に、花束や高価なアクセサリーを渡しました。しかし妻には『こんなのいらない！』と言われ、妻は双子の子供を連れて家出し、遠方にある義実家に帰ってしまったんです。

それから2か月ほど妻とは連絡をとらないようにしていましたが、ある日義父から電話があり『娘の状態が落ち着いたから、こっちに来てほしい』と言われたので、新幹線に乗って義実家に向かいました。やっと妻が落ち着いたと知りほっとし、『そろそろ一緒に暮らせるかな……』と思ったんです。

しかし義実家では妻に、『あなたとはもう無理、離婚したい』と言われ、唖然としました」（体験者：30代男性・会社員／回答時期：2024年12月）

▽ この男性の妻は、産後直後から精神的にかなり追い詰められていたようですが、この男性はそのことに気付いていたのでしょうか……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。