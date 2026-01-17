埼玉新都市交通（ニューシャトル）は長年運行してきた「1050系」車両（53編成）の引退にともない、ラストランイベント「ありがとう、さようなら1050系」を実施します。開催日は2026年2月15日（日）。

1050系は1990年の羽貫〜内宿間開通後に順次導入された車両。開業当時から運行していた1000系のモデルチェンジ車で、53編成はその最後の編成となります。

ラストランイベントの内容は？

ラストラン列車の記念ヘッドマーク

ラストランイベントは、2026年2月15日（日）の10時から開催。ラストラン列車には記念ヘッドマークを装着し、以下のルートで運行します。

内宿駅（10時35分頃発）→ 大宮駅 → 内宿駅（11時35分頃着）→ 丸山駅（12時10分頃着）→ 丸山車両基地（13時30分頃解散）

新旧車両の引継ぎや同時発車も

当日は各地点でセレモニーやイベントを実施します。内宿駅では、ラストラン運転士への花束贈呈が行われるほか、最新車両である2020系26編成との「新旧車両引継式」を実施。引退する53編成の運転士と、これからを担う26編成の運転士がバトンタッチを行います。また、丸山駅・車両基地では、2000系車両との「最後の同時発車」や、留置線での写真撮影会、「丸山車両基地お別れ会」などを予定しています。

参加方法と記念グッズ情報

ローソントラベルで抽選販売

ラストランへの乗車や一部イベントへの参加は有料・事前申込制となります。募集人員は60名（高校生以上）で、料金は乗車号車により異なります（1・6号車：11,530円、2・5号車：9,530円）。なお、3・4号車には地域の保育園児が招待される予定です。申込は「ローソントラベル」販売サイトで、2026年1月19日（月）昼12時から抽選受付を開始します。

記念乗車券やタリーズコラボも！

「ありがとう、さようなら1050系 ニューシャトル1日フリー乗車券」硬券・台紙デザイン

ラストランに合わせて、記念乗車券の発売やコラボイベントも実施します。「ありがとう、さようなら1050系 ニューシャトル1日フリー乗車券」は、硬券タイプで1,000枚限定の発売（1枚720円）。発売期間は2月15日（日）から5月14日（木）まで、ニューシャトル大宮駅窓口で販売し、なくなり次第終了となります。

また、タリーズコーヒーSELECTニューシャトル大宮店では、2月1日から15日まで「ニューシャトル写真展」を開催。ドリンク割引チケット付き限定セット商品（1,000円）を購入すると、ニューシャトル限定コースターがもらえます。

長年にわたり地域の足として親しまれた車両の最後の雄姿。ファンならずとも記憶に留めておきたい一日になりそうです。

（画像：埼玉新都市交通）

鉄道チャンネル編集部

（旅と週末おでかけ！鉄道チャンネル）