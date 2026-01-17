ÎôÀª¤Ç¸«½Ð¤·¤¿¶¯Å¨¥è¥ë¥À¥ó¤Î·ê¡Ö¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÁÀ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¸ÅÃ«É¢²ð(Åìµþ¹ñºÝÂç)¤¬¡È¥¸¥ç¡¼¥«¡¼¡É´°¿ë¤ÎÆ±ÅÀÃÆ
[1.16 U23¥¢¥¸¥¢ÇÕ½à¡¹·è¾¡ ÆüËÜ 1-1(PK4-2) ¥è¥ë¥À¥ó ¥¸¥Ã¥À]
¡¡¡È¥¸¥ç¡¼¥«¡¼¡É¤È¤·¤Æ¡¢Ìò³ä¤òÁ´¤¦¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£Á°È¾¤ËÀèÀ©¤òµö¤·¤¿U-21ÆüËÜÂåÉ½¤À¤¬¡¢¸åÈ¾5Ê¬¤ËÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¤Î¤Ï¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤ËÅêÆþ¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎFW¸ÅÃ«É¢²ð(Åìµþ¹ñºÝÂç3Ç¯)¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°È¾¤Ï2ºÐ¾å¤ÎU-23¥è¥ë¥À¥óÂåÉ½¤Î±Ô¤¤¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ë¶ì¤·¤á¤é¤ì¡¢º£Âç²ñ½é¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¤¿¡£0-1¤ÇÁ°È¾¤òÀÞ¤êÊÖ¤¹¤È¡¢Âç´ä¹ä´ÆÆÄ¤Ï¸òÂå¥«¡¼¥É¤ÇÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤ë¡£¡ÖÁª¼ê¤òÂå¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤Î¹¶·â¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¡×(Âç´ä´ÆÆÄ)¡£FWÀÐ¶¶À¥Æä¤ò²¼¤²¡¢¸ÅÃ«¤ò±¦¥¦¥¤¥ó¥°¤ËÇÛÃÖ¤·¤¿¡£
¡¡¶ì¤·¤¤Å¸³«¤Î¤Ê¤«¡¢ÆüËÜ¤ÏÁê¼ê¤Î±¦¥µ¥¤¥ÉÎ¢¤Ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¶õ¤¯¤³¤È¤ò¸«½Ð¤¹¡£¡Ö»î¹çÃæ¤â¥¼¥(Âç´ØÍ§æÆ)¤«¤éÇØ¸å¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³(±¦¥µ¥¤¥ÉÎ¢)¤¬¶õ¤¯¤³¤È¤Ï¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÁÀ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×(¸ÅÃ«)¡£¸åÈ¾2Ê¬¤Ë¤ÏDF»Ô¸¶Íù²»¤«¤é¤Î½Ä¥Ñ¥¹¤ò¡¢FW¥ó¥ï¥Ç¥£¥±¡¦¥¦¥Á¥§¡¦¥Ö¥é¥¤¥¢¥óÀ¤Íº¤¬±¦¥µ¥¤¥É¤ËÅ¸³«¡£¸ÅÃ«¤¬ÆÍÇË¤¹¤ë¡ÈÉúÀþ¡É¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¸åÈ¾5Ê¬¡¢ºÆ¤Ó¸ÅÃ«¤Ë·èÄêµ¡¤¬Ë¬¤ì¤¿¡£MF¾®ÁÒ¹¬À®¤Î½Ä¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿DFÇßÌÚÎç¤¬Ãæ±ûÆÍÇË¡£Áê¼êDF¤ò°ú¤ÉÕ¤±¤ë¤È¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤ÎÎ¢¤Ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤Ç¤¤ë¡£ÇßÌÚ¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤Ë¸ÅÃ«¤¬È¿±þ¤·¡¢PA±¦¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡ÖËÜÅö¤Ë¤½¤³¤Ë¤¦¤Þ¤¯¥Ü¡¼¥ë¤¬Íè¤¿¡£·è¤á¤ë¤À¤±¤Î·Á¡£ÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¼õ¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¡×¡£Â¸µ¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò¼ý¤á¤¿¸ÅÃ«¤ÏÎäÀÅ¤Ë±¦Â¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤È¡¢¥´¡¼¥ëº¸¤Ë°ï¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ÏÁê¼êÁª¼ê¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¥´¡¼¥ë¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡Ö³ÑÅÙÅª¤Ë¼«Ê¬¤Ç¤Ï(¥´¡¼¥ë¤Ï)¸«¤¨¤Ê¤¯¤Æ¡¢GK¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Î®¤·¹þ¤â¤¦¤È»×¤Ã¤ÆÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤¿¡£(ÏÈ¤«¤é³°¤ì¤Æ)¤ä¤Ð¡Ä¡Ä¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ËÜÅö¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¸ÅÃ«¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°¤«¤é3»î¹çÏ¢Â³¥´¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ä¾¶á2»î¹ç¤Î¥´¡¼¥ë¤Ï¤È¤â¤Ë¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¡£º£²ó¤Ï±¦Â¤Ç·è¤á¤Æ¤ß¤»¤¿¡£¡ÖÎ®¤ìÅª¤Ë¤ÏÆ¬¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢Â¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢´î¤Ó¤ò³ú¤ß¤·¤á¤¿¡£
¡¡¸ÅÃ«¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç1-1¤È»î¹ç¤Ï¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤âÙÉ¹³¤·¤¿Å¸³«¤ÏÂ³¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥×¥ì¡¼¤òÁ°È¾¤è¤ê¤âÁý¤ä¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¤Ç¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¡£PKÀï¤Ë¤³¤½¤â¤Ä¤ì¹þ¤ó¤À¤¬¡¢GK¹ÓÌÚÎ°°Î¤Î2¤Ä¤ÎPK¥¹¥È¥Ã¥×¤ä¡¢ÆüËÜ¤Î¥¥Ã¥«¡¼4¿Í¤¬Á´°÷À®¸ù¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢½à·è¾¡¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡¡ÁíÎÏÀï¤òÀ©¤·¤¿°ÕÌ£¤ò¡¢¸ÅÃ«¤Ï¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
¡ÖÆüËÜ¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÀï¤¦¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤â¾¡¤Á¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡£¤É¤¦¤Ë¤«¼«Ê¬¤¬ÅÀ¤ò¼è¤Ã¤Æ¾¡¤Á¤¿¤¤»×¤¤¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£¤À¤±¤É¡¢¥Á¡¼¥àÁ´°÷¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ç¡¢ÆüËÜ¤¬¶¯¤¤¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ´¶¤¸¤¿¡£°ì¿Í¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤ÏÁ´°÷¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¿¨¤¬°ìÈÖ¶¯¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¼ê¤³¤º¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¤»î¹ç¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤À¤±¤É¡¢Á´°÷¤ÇÀï¤Ã¤Æ¾¡¤Ã¤¿»î¹ç¡£¤³¤ÎÀè¤ò¹Í¤¨¤¿¤éÂç¤¤¤¤·¡¢¼¡¤Î»î¹ç¤Ë¤âËÜÅö¤ËÀ¸¤¤ë¡£È¿¾ÊÅÀ¤ÏÂ¿¤¯¤¢¤ë¤Î¤Ç¤½¤³¤òÄ¾¤·¤Ä¤Ä¡¢¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ï»Ä¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¥è¥ë¥À¥ó¤È¤Ïº£·î1Æü¤Ë¤âÈó¸ø³«¤ÇÂÐÀï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤ê¼«Ê¬¤ÎÎÉ¤µ¤ò½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×(¸ÅÃ«)¡£¤½¤ì¤Ç¤âËÜÂç²ñ¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò½Å¤Í¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Ã»´ü´Ö¤Ç¤âÀ®Ä¹¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤¤ç¤¦¤Î»î¹ç¤ÏËÜÅö¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤ä¤ì¤¿¡×¡£¥¢¥¸¥¢¤ÎÄºÅÀ¤Þ¤Ç¤¢¤È2»î¹ç¡£¸ÅÃ«¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤È¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¾¡¤ÁÂ³¤±¤ì¤ÐÍ¥¾¡¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÀÐÀîÍ´²ð)
¡¡¡È¥¸¥ç¡¼¥«¡¼¡É¤È¤·¤Æ¡¢Ìò³ä¤òÁ´¤¦¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£Á°È¾¤ËÀèÀ©¤òµö¤·¤¿U-21ÆüËÜÂåÉ½¤À¤¬¡¢¸åÈ¾5Ê¬¤ËÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¤Î¤Ï¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤ËÅêÆþ¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎFW¸ÅÃ«É¢²ð(Åìµþ¹ñºÝÂç3Ç¯)¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°È¾¤Ï2ºÐ¾å¤ÎU-23¥è¥ë¥À¥óÂåÉ½¤Î±Ô¤¤¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ë¶ì¤·¤á¤é¤ì¡¢º£Âç²ñ½é¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¤¿¡£0-1¤ÇÁ°È¾¤òÀÞ¤êÊÖ¤¹¤È¡¢Âç´ä¹ä´ÆÆÄ¤Ï¸òÂå¥«¡¼¥É¤ÇÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤ë¡£¡ÖÁª¼ê¤òÂå¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤Î¹¶·â¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¡×(Âç´ä´ÆÆÄ)¡£FWÀÐ¶¶À¥Æä¤ò²¼¤²¡¢¸ÅÃ«¤ò±¦¥¦¥¤¥ó¥°¤ËÇÛÃÖ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¸åÈ¾5Ê¬¡¢ºÆ¤Ó¸ÅÃ«¤Ë·èÄêµ¡¤¬Ë¬¤ì¤¿¡£MF¾®ÁÒ¹¬À®¤Î½Ä¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿DFÇßÌÚÎç¤¬Ãæ±ûÆÍÇË¡£Áê¼êDF¤ò°ú¤ÉÕ¤±¤ë¤È¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤ÎÎ¢¤Ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤Ç¤¤ë¡£ÇßÌÚ¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤Ë¸ÅÃ«¤¬È¿±þ¤·¡¢PA±¦¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡ÖËÜÅö¤Ë¤½¤³¤Ë¤¦¤Þ¤¯¥Ü¡¼¥ë¤¬Íè¤¿¡£·è¤á¤ë¤À¤±¤Î·Á¡£ÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¼õ¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¡×¡£Â¸µ¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò¼ý¤á¤¿¸ÅÃ«¤ÏÎäÀÅ¤Ë±¦Â¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤È¡¢¥´¡¼¥ëº¸¤Ë°ï¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ÏÁê¼êÁª¼ê¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¥´¡¼¥ë¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡Ö³ÑÅÙÅª¤Ë¼«Ê¬¤Ç¤Ï(¥´¡¼¥ë¤Ï)¸«¤¨¤Ê¤¯¤Æ¡¢GK¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Î®¤·¹þ¤â¤¦¤È»×¤Ã¤ÆÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤¿¡£(ÏÈ¤«¤é³°¤ì¤Æ)¤ä¤Ð¡Ä¡Ä¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ËÜÅö¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¸ÅÃ«¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°¤«¤é3»î¹çÏ¢Â³¥´¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ä¾¶á2»î¹ç¤Î¥´¡¼¥ë¤Ï¤È¤â¤Ë¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¡£º£²ó¤Ï±¦Â¤Ç·è¤á¤Æ¤ß¤»¤¿¡£¡ÖÎ®¤ìÅª¤Ë¤ÏÆ¬¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢Â¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢´î¤Ó¤ò³ú¤ß¤·¤á¤¿¡£
¡¡¸ÅÃ«¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç1-1¤È»î¹ç¤Ï¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤âÙÉ¹³¤·¤¿Å¸³«¤ÏÂ³¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥×¥ì¡¼¤òÁ°È¾¤è¤ê¤âÁý¤ä¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¤Ç¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¡£PKÀï¤Ë¤³¤½¤â¤Ä¤ì¹þ¤ó¤À¤¬¡¢GK¹ÓÌÚÎ°°Î¤Î2¤Ä¤ÎPK¥¹¥È¥Ã¥×¤ä¡¢ÆüËÜ¤Î¥¥Ã¥«¡¼4¿Í¤¬Á´°÷À®¸ù¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢½à·è¾¡¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡¡ÁíÎÏÀï¤òÀ©¤·¤¿°ÕÌ£¤ò¡¢¸ÅÃ«¤Ï¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
¡ÖÆüËÜ¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÀï¤¦¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤â¾¡¤Á¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡£¤É¤¦¤Ë¤«¼«Ê¬¤¬ÅÀ¤ò¼è¤Ã¤Æ¾¡¤Á¤¿¤¤»×¤¤¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£¤À¤±¤É¡¢¥Á¡¼¥àÁ´°÷¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ç¡¢ÆüËÜ¤¬¶¯¤¤¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ´¶¤¸¤¿¡£°ì¿Í¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤ÏÁ´°÷¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¿¨¤¬°ìÈÖ¶¯¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¼ê¤³¤º¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¤»î¹ç¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤À¤±¤É¡¢Á´°÷¤ÇÀï¤Ã¤Æ¾¡¤Ã¤¿»î¹ç¡£¤³¤ÎÀè¤ò¹Í¤¨¤¿¤éÂç¤¤¤¤·¡¢¼¡¤Î»î¹ç¤Ë¤âËÜÅö¤ËÀ¸¤¤ë¡£È¿¾ÊÅÀ¤ÏÂ¿¤¯¤¢¤ë¤Î¤Ç¤½¤³¤òÄ¾¤·¤Ä¤Ä¡¢¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ï»Ä¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¥è¥ë¥À¥ó¤È¤Ïº£·î1Æü¤Ë¤âÈó¸ø³«¤ÇÂÐÀï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤ê¼«Ê¬¤ÎÎÉ¤µ¤ò½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×(¸ÅÃ«)¡£¤½¤ì¤Ç¤âËÜÂç²ñ¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò½Å¤Í¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Ã»´ü´Ö¤Ç¤âÀ®Ä¹¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤¤ç¤¦¤Î»î¹ç¤ÏËÜÅö¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤ä¤ì¤¿¡×¡£¥¢¥¸¥¢¤ÎÄºÅÀ¤Þ¤Ç¤¢¤È2»î¹ç¡£¸ÅÃ«¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤È¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¾¡¤ÁÂ³¤±¤ì¤ÐÍ¥¾¡¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÀÐÀîÍ´²ð)
¥¸¥ç¡¼¥«¡¼¤¬¤¤¤¤Ê¤ê·ë²Ì¤ò½Ð¤¹— DAZN Japan (@DAZN_JPN) January 16, 2026
½Ä¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿ÇßÌÚ¤¬ÀÚ¤ê¹þ¤ß
¸ÅÃ«É¢²ð¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ÏÁê¼ê¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¥´¡¼¥ë!
ÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î¸ÅÃ«¤Î3ÀïÏ¢Â³¥´¡¼¥ë¤Ç
ÆüËÜÂåÉ½¤¬¸åÈ¾³«»ÏÁá¡¹¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯✅
AFC U23 ¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥× ½à¡¹·è¾¡
ÆüËÜ¡ß¥è¥ë¥À¥ó
DAZN ¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®Ãæ#U23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥× #¤À¤Ã¤¿¤éDAZN pic.twitter.com/5EJ68uE7O3