　FC大阪は17日、輔仁高(韓国)のGK韓峻領(18)が2026シーズンから加入することが内定したと発表した。

　韓国国籍の同選手はクラブ公式サイトを通じ、「このチームが僕のプロ舞台の第一歩なので、最善を尽くしてFC大阪がJ2に昇格できるよう、一生懸命に頑張ります」と意気込みを語っている。

以下、クラブ発表プロフィール&コメント全文

●GK韓峻領

(ハン・ジュンヨン)

■生年月日

2007年3月1日(18歳)

■国籍

韓国

■身長/体重

186cm/88kg

■経歴

2020-2022:水原三星 U15(韓国)

2023-2025:輔仁高等学校(韓国)

■コメント

「こんにちは、韓峻領です。

FC大阪に入団できて凄く嬉しいです。

このチームが僕のプロ舞台の第一歩なので、最善を尽くしてFC大阪がJ2に昇格できるよう、一生懸命に頑張ります。

どうぞよろしくお願いします。」