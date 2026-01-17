FC大阪がGK韓峻領の加入内定を発表「J2に昇格できるよう、一生懸命に頑張ります」
FC大阪は17日、輔仁高(韓国)のGK韓峻領(18)が2026シーズンから加入することが内定したと発表した。
韓国国籍の同選手はクラブ公式サイトを通じ、「このチームが僕のプロ舞台の第一歩なので、最善を尽くしてFC大阪がJ2に昇格できるよう、一生懸命に頑張ります」と意気込みを語っている。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント全文
●GK韓峻領
(ハン・ジュンヨン)
■生年月日
2007年3月1日(18歳)
■国籍
韓国
■身長/体重
186cm/88kg
■経歴
2020-2022:水原三星 U15(韓国)
2023-2025:輔仁高等学校(韓国)
■コメント
「こんにちは、韓峻領です。
FC大阪に入団できて凄く嬉しいです。
このチームが僕のプロ舞台の第一歩なので、最善を尽くしてFC大阪がJ2に昇格できるよう、一生懸命に頑張ります。
どうぞよろしくお願いします。」
