浦和がトレーニングマッチで札幌に勝利
沖縄キャンプ中の浦和レッズは16日、北海道コンサドーレ札幌とトレーニングマッチ(45分×2本)を行い、2-1で勝利した。
1本目は浦和MF松尾佑介、札幌DF中村桐耶がゴールを奪い、1-1で終了。2本目の28分にMF早川隼平のパスからFW照内利和がネットを揺らし、そのまま浦和がリードを守り切った。なお、メンバーは非公開となっている。
トレーニングマッチ vs 北海道コンサドーレ札幌
最後は #松尾佑介 が押し込んだ!!!#urawareds #浦和レッズ#沖縄トレーニングキャンプ #沖縄 #金武町 pic.twitter.com/NO0EGGFumT— 浦和レッズオフィシャル (@REDSOFFICIAL) January 16, 2026
トレーニングマッチ vs 北海道コンサドーレ札幌#早川隼平 のパスに抜け出した #照内利和 が冷静に流し込む。#urawareds #浦和レッズ#沖縄トレーニングキャンプ #沖縄 #金武町 pic.twitter.com/M86zBq4PBD— 浦和レッズオフィシャル (@REDSOFFICIAL) January 16, 2026