HANA、1stアルバム『HANA』のアートワーク公開！新曲2曲を含むトラックリストも解禁

HANA が、2月23日に配信リリース、2月25日にCD発売する1stアルバム『HANA』の配信版、CD通常版のジャケット写真が公開。

アルバム用に書き下ろされた新曲2曲のタイトルも含む、全11曲の収録楽曲の全貌も明らかになった。

■新曲のタイトルは「Bloom」と「ALL IN」

“どんなところにも花は咲く、誰だって咲ける”というHANAらしいメッセージを込めた、今の彼女たちの集大成である本作。

先んじて公開されていたアルバムのアーティスト写真に続き、通常版のジャケット写真は、漆黒の世界のなかで真っ赤に咲き誇るHANAのメンバーを、アーティストネームが取り囲む優美かつ印象的なビジュアルに。

そして、配信版のジャケット写真は、1輪の花が暗闇に咲くデザインとなっており、こちらも通常版と並びアルバムコンセプトを強烈に表したアートワークとなっている。

本作には、プレデビュー曲「Drop」から最新シングル「NON STOP」までのリリース楽曲に加え、ファンの間で話題となった2025年夏開催のファンミーティング『HANA with HONEYs』にて初披露された「Tiger」などが収録されることが発表されていたが、アルバム用に書き下ろされた新曲2曲のタイトルも解禁。

新曲のタイトルは「Bloom」と「ALL IN」。それぞれ、どのようなHANAの魅力が詰まった楽曲になっているか期待が高まる。彼女たちの成長をともに感じることができるリリース順での収録内容にも注目だ。改めてアルバムを手に取りHANAの歩みを感じてみよう。

本作は、完全生産限定盤と通常盤の2形態で発売。完全生産限定盤には、CD、Blu-rayに加え、アルバムオリジナルエアケース、約40ページに及ぶフォトブック、大型ポストカード（3種）、メンバー口癖ステッカー、さらにトレーディングカード8枚セット（全3種のうちランダム1種）を封入した、ファン必携の超豪華仕様となる。

Blu-rayには、これまでにリリースされた楽曲のMV未公開映像やメイキング映像などを含む、約130分にも及ぶ大ボリュームの映像コンテンツが収められる。

■リリース情報

2026.02.23 ON SALE

DIGITAL ALBUM『HANA』

2026.02.25 ON SALE

ALBUM『HANA』

[収録楽曲] ※完全生産限定盤、通常版共通

01. Drop

02. ROSE

03. Burning Flower

04. Blue Jeans

05. BAD LOVE

06. My Body

07. NON STOP

08. Cold Night

09. Bloom

10. ALL IN

【Bonus Track】

Tiger - HANA with HONEYs Ver.

[収録映像] ※※完全生産限定盤のみ

01. 1st Album「HANA」Jacket Shooting BTS

02. BAD LOVE Recording BTS

03. BAD LOVE MV BTS

04. My Body Photo Shooting BTS

05. My Body MV BTS

06. NON STOP Photo Shooting BTS

07. NON STOP MV BTS

