Snow Manの佐久間大介が自身のInstagramで、アフロ姿のオフショットを披露した。

【写真】佐久間大介の美しさ際立つ横顔ショット

■佐久間大介「僕も3月6日から踊ってます！」アフロ姿を公開

佐久間は、「僕も3月6日から踊ってます！」と綴り1点の写真を添えて投稿した。

黒シャツに鮮やかな黄色のサスペンダーパンツ姿で、縁が黄色の派手サングラスにアフロのカツラを被って、指差しポーズ。そんな佐久間の姿を、横から捉えたオフショットを披露。

「桔平さんと小沢さんのインスタの真似w」と綴ったように、佐久間が主演を務める映画『スペシャルズ』で共演の椎名桔平、小沢仁志をまねて投稿。アフロなどの衣装も劇中で着用した衣装だ。

佐久間は「お二人と同じ画角の自撮りしておけばよかったと後悔してます」と後悔を滲ませた様子で綴り、「映画スペシャルズ」とハッシュタグを添えた。

「顔の小ささが際立つ」「横顔が美しい」「フェイスラインが美」と横顔の美しさを褒めるコメントが多数寄せられた他、「アフロでも似合う」「アフロも似合う男って何事」とアフロヘアにも注目が集まった。また、「チームワークがいいね」「公開が楽しみ」など、映画への期待の声も寄せられていた。

■椎名桔平、小沢仁志もアフロ姿を披露

なお、同映画に出演する椎名桔平、小沢仁志もそれぞれ自身のInstagramでアフロ姿を披露。椎名に端を発したようで、小沢も椎名の投稿を真似てオフショットを投稿している。