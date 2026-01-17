６４３４人が犠牲になった阪神大震災は１７日、発生から３１年となり、各地で追悼行事が営まれた。

遺族や関係者らは、体験や教訓を伝え、受け継ぐことを誓い、犠牲者の冥福（めいふく）を祈った。

神戸市中央区の東遊園地では、追悼式典「１・１７のつどい」が開かれ、午前７時時点で約１万１０００人が参加した。地震発生時刻の午前５時４６分に合わせ、全員で黙とう。灯籠に火がともされ、震災を知らない世代にも記憶と教訓を伝えていくとの思いを込めた「つむぐ」や「１・１７」の文字が浮かんだ。

国のまとめによると、震災では３人の行方不明者がおり、今年の式典では初めてその家族が遺族代表となった。

母・正子さん（当時６５歳）が行方不明となっている兵庫県加古川市の佐藤悦子さん（６２）は「東日本大震災でも能登半島地震でも、家族を失った人、行方がわからないまま今も捜し続けている人が、まだまだたくさんいる」などと追悼の言葉を述べた。

神戸市の市民団体の調査によると、今年、県内で開催される集いや法要といった追悼関連行事は３７件で、前年から２０件減る見通し。調査を開始した１９９９年以降で最少となるという。

そんな中、今年初めて、震災を直接知らない若者たちが新たな組織をつくり、「つどい」の会場設営などに取り組んだ。大学生ら約３０人が昨秋、追悼行事の継承などを目的に「１・１７リーダーズ」を組織。つどいで使用される竹灯籠の準備を進めたほか、被災者や復興に関わった人たちから経験談を聞いた。

メンバーの立命館大２年・冨士原陽詩（ようた）さん（２０）は、「被災者の高齢化が進むなか、記憶を語り継ぐことで、将来の災害で一人でも多くの命を救いたい」と話した。