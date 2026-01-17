人気レイヤーが史上最大露出！ 大胆すぎる5th写真集発売へ
グラビアアイドル・コスプレイヤーとして活躍するあまつまりなの5冊目となる写真集が、3月13日に発売することが決定した。
【写真】あまつまりな 熱気あふれるバンコクでまさかのメイド姿 5th写真集より
2.5次元モデル・あまつまりながが辿り着いた究極美。異境の地で見せた「2つの顔」はーー。この人物は実在するかどうか分からない――そんなミステリアスなキャッチフレーズの「2.5次元モデル・あまつ様」として、コスプレ活動を開始して大ブレイク。2020年には「あまつまりな」へと改名して、人間界に「転生」し、ますます多くのグラビア誌の誌面を飾ってきた。
本作で挑んだテーマは「リアル or フィクション」。実在しない人物が生成されることが日常になったこの時代だからこそ、「2.5次元＝現実と虚構の間」として世に現れたあまつまりなが表現できるものは何かを突き詰めた一作となっている。撮影の舞台は、タイ・バンコクとパタヤ近郊。ノスタルジックで近未来的、情景と喧噪が交錯する2つの街で、聖母のごときほほ笑みをたたえた「昼の顔」と、妖しくも美しいインモラルな「夜の顔」の二面性を切り取った。
美しき離島のビーチといったグラビア王道の舞台はもちろん、ネオン街のクラブ、廃墟のようなホテル、深夜の高層ホテルのベッド…といった挑戦的なシチューションと、あまつまりなしか着こなせないフェティッシュで官能的な衣装の数々は圧巻だ。そして、アンダーバストやヒップまで、本人史上最大露出となる大胆すぎる肌見せも…！ 全編、必見の内容となっている。
【あまつまりなコメント】
これまでと比べて、個性的で攻めた衣装が多いことや、初めての撮影チームでの撮影であったこと、猥雑でエネルギッシュで、強い空気感を持つ撮影地、私自身のイメージを最大限に活かしながらも、全体としてはかなり大人っぽい雰囲気になるよう意識したりと、私にとって挑戦の多い撮影でした。その一つひとつの挑戦が重なったことで、フェティッシュをじっくりと味わっていただける、非常に濃度の高い一冊に仕上がったと感じています。
あまつまりな5th写真集（タイトル未定）は光文社より3月13日発売。価格は3520円（税込み）。
