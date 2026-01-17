新作映画が制作されるのはどの作品？ 55周年記念「仮面ライダームービープロジェクト」予想投票がスタート
仮面ライダー生誕55周年を記念した「仮面ライダームービープロジェクト」では、新作映画の制作が決定している。今回、候補となる平成仮面ライダー11作品の中から、どの作品が映画化されるのかを予想する投票が開始された。
【写真】仮面ライダーWEBにて謎のカウントダウンがスタート
仮面ライダー生誕の周年には、記念イヤーにふさわしい作品が制作されてきた。生誕45周年では、初代仮面ライダーである藤岡弘、演じる本郷猛／仮面ライダー1号を主人公に据え、金田治が監督を務めた『仮面ライダー1号』（2016）が制作された。生誕50周年には、庵野秀明が監督・脚本を務めた『シン・仮面ライダー』（2023）をはじめ、西島秀俊と中村倫也のダブル主演で話題となった『仮面ライダーBLACK SUN』（2022／Prime Video）、『仮面ライダーW』の続編をアニメ化した『風都探偵』（2022／U-NEXT、MX）と、3つのプロジェクトが発表された。
そして2026年の生誕55周年にあわせて、『仮面ライダームービープロジェクト』と題し、仮面ライダーの新作映画制作という大規模なプロジェクトが動き出している。新作の候補となるのは平成仮面ライダー11作品。『仮面ライダーアギト』（2001／EX）、『仮面ライダー龍騎』（2002／EX）、『仮面ライダーカブト』（2006／EX）、『仮面ライダー電王』（2007／EX）、『仮面ライダーディケイド』（2009／EX）、『仮面ライダー鎧武／ガイム』（2013／EX）、『仮面ライダーゴースト』（2015／EX）、『仮面ライダーアマゾンズ』（2016／Prime Video）、『仮面ライダーエグゼイド』（2016／EX）、『仮面ライダービルド』（2017／EX）、『仮面ライダージオウ』（2018／EX）がラインナップされている。それぞれサブタイトルを含む新作の作品ロゴも提示され、ファンの期待を誘う。
さらに、仮面ライダーWEB（公式HP）では、どの作品が新作映画として制作されるのかを予想する「予想投票」が開始された。カウントダウンが終わる1月27日正午の発表に期待が高まる。
