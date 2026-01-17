¡Ø¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢ö¡ÙÂè48ÏÃ¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥é¥¤¥Ö¡ª¥À¡¼¥¯¥¤¡¼¥Í¤ò¤´¾·ÂÔ¡ª¡×¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ë¾·ÂÔ¤¹¤ë¤¿¤á¥À¡¼¥¯¥¤¡¼¥Í¤Î¸µ¤Ø¸þ¤«¤¨
¡¡¥¢¥Ë¥á¡Ö¥×¥ê¥¥å¥¢¡×¥·¥ê¡¼¥ºÂè22ÃÆ¡Ø¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢ö¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡¿Ëè½µÆüÍË8»þ30Ê¬¡Ë¤ÎÂè48ÏÃ¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥é¥¤¥Ö¡ª¥À¡¼¥¯¥¤¡¼¥Í¤ò¤´¾·ÂÔ¡ª¡×¤¬¡¢¤¢¤¹1·î18Æü¤ËÊüÁ÷¡£¤¢¤é¤¹¤¸¤È¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥é¥¤¥Ö¤Î½àÈ÷¤òºÆ³«¡ª¡¡Âè48ÏÃÍ½¹ð±ÇÁü
¡¡ËÜºî¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ï¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤Ç¡¢¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¡È¥¥ß¡É¤¬¤¤¤ë¤«¤éµ±¤±¤ë¡¢¶¯¤¯¤Ê¤ì¤ë¡ª¡×¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¡¦ºéÎÉ¤¦¤¿¤Ï¡¢²Î¤¦¤Î¤¬Âç¹¥¤¤ÊÃæ³Ø2Ç¯À¸¡£¤¢¤ëÆü¡¢ÅÁÀâ¤ÎµßÀ¤¼ç¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¤òÃµ¤·¤Ë¤¤¿ÍÅÀº¥×¥ê¥ë¥ó¤È½Ð²ñ¤¦¡£¥×¥ê¥ë¥ó¤Ï¡¢¤Õ¤ë¤µ¤È¤Î¥¥é¥¥é¥ó¥É¤¬¡¢¥Á¥ç¥Ã¥¥êÃÄ¤Î¥Ü¥¹¡¦¥À¡¼¥¯¥¤¡¼¥Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿¿¤Ã°Å°Ç¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢³¹¤Î¿Í¤Î¥¥é¥¥é¤¬¥Á¥ç¥Ã¥¥êÃÄ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃ¥¤ï¤ì¡ÄÂç¥Ô¥ó¥Á¡£¡Ö¥¥é¥Ã¥¥é¥ó¥é¥ó¤Ë¤·¤¿¤¤¡ª¡¡»ä¤Î²Î¤Ç¡ª¡×¡£¤¦¤¿¤Î·è°Õ¤¬·ë¤Ð¤ì¡¢ÅÁÀâ¤ÎµßÀ¤¼ç¡Ô¥¥å¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡Õ¤ËÊÑ¿È¤¹¤ë¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¤Î¥¥å¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¿ºéÎÉ¤¦¤¿¤ò¾¾²¬ÈþÎ¤¤¬¡¢¥¥å¥¢¥¦¥¤¥ó¥¯¡¿ÁóÉ÷¤Ê¤Ê¤ò¹â¶¶¥ß¥Ê¥ß¤¬¡¢¥¥å¥¢¥¥å¥ó¥¥å¥ó¡¿»ç±«¤³¤³¤í¤ò¹â¿¹ÆàÄÅÈþ¤¬¡¢¥¥å¥¢¥º¥¥å¡¼¥ó¡¿¥×¥ê¥ë¥ó¤òÆîÛê°¦Çµ¤¬¡¢¥¥å¥¢¥¥Ã¥¹¡¿¥á¥í¥í¥ó¤ò²Ö°æÈþ½Õ¤¬±é¤¸¤ë¡£
¢£Âè48ÏÃ¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥é¥¤¥Ö¡ª¥À¡¼¥¯¥¤¡¼¥Í¤ò¤´¾·ÂÔ¡ª¡×¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡µðÂç¤Ê±Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤ß¤Á¥¿¥¦¥ó¤Ë¤¢¤é¤ï¤ì¤¿¥À¡¼¥¯¥¤¡¼¥Í¡£¤½¤ÎÎÏ¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤â¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ë¾·ÂÔ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥À¡¼¥¯¥¤¡¼¥Í¤Î¸µ¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¶î¤±½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¥¥å¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤¿¤Á¡£¥À¡¼¥¯¥¤¡¼¥Í¤ÎÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌµ¿ô¤Î¥À¡¼¥¯¥é¥ó¥À¡¼¤¬¼¡¡¹¤È½Ð¸½¤·¡¢¤Ï¤Ê¤ß¤Á¥¿¥¦¥ó¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬½±¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¯Ãæ¡¢¥¥å¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤¿¤Á¤Ï¿Í¡¹¤ò½õ¤±¤Ê¤¬¤é¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¼êÊ¬¤±¤ò¤¹¤ë¤¦¤Á¤Ë¥¥å¥¢¥º¥¥å¡¼¥ó¡ÊÀ¼¡§ÆîÛê¡Ë¤È¥¥å¥¢¥¥Ã¥¹¡ÊÀ¼¡§²Ö°æ¡Ë¡¢¤µ¤é¤Ë¥¥å¥¢¥¦¥¤¥ó¥¯¡ÊÀ¼¡§¹â¶¶¡Ë¡¢¥¥å¥¢¥¥å¥ó¥¥å¥ó¡ÊÀ¼¡§¹â¿¹¡Ë¤È¤âÎ¥¤ìÎ¥¤ì¤Ë¤Ê¤ê¡½¡½¡£
¡¡¡Ø¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢ö¡Ù¤Ï¡¢ABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤Ë¤ÆËè½µÆüÍË8»þ30Ê¬ÊüÁ÷¡£
¢¨¹â¶¶¥ß¥Ê¥ß¤Î¡Ö¹â¡×¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¤¬Àµ¼°É½µ
