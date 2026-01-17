「ドラゴンボールZ KAKAROT」世界累計販売本数1,000万本突破！記念PVや全プレーヤーの「超悟空体験の冒険録」（一部）が公開最新DLC「-DAIMA- 魔界の大冒険！ PART2」の配信日は1月15日に決定