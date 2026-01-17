『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』第46話「果てなき青春！これが真のパリピ道！」、ゴジュウジャー同士のバトルがついに始まる
冬野心央が主演を務める、スーパー戦隊シリーズ49作目『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』（テレビ朝日系／毎週日曜9時30分）の第46話「果てなき青春！これが真のパリピ道！」が、あす1月18日に放送。あらすじと場面写真が公開された。
【動画】角乃 vs 禽次郎がバトル！ 第46話予告
本作は、これまでのスーパー戦隊の中でも、最高最強の《ナンバーワン》を目指し、子どもたちに圧倒的な人気のある動物や恐竜＝《獣（けもの・ジュウ）》をモチーフにしたヒーローが活躍する物語となる。これまでの50年を超越する“ナンバーワン”の感動を生み、次の50年に向けて先陣を切る“ナンバーワン”の作品を目指す。
ゴジュウウルフ／遠野吠役を冬野心央、ゴジュウレオン／百夜陸王役を鈴木秀脩、ゴジュウティラノ／暴神竜儀役を神田聖司、ゴジュウイーグル／猛原禽次郎役を松本仁、ゴジュウユニコーン／一河角乃役を志田こはく、ゴジュウポーラー／熊手真白役を木村魁希が演じる。
■第46話「果てなき青春！これが真のパリピ道！」あらすじ
ついにすべての指輪がゴジュウジャーたちのもとに集まったが、願いをかなえられるのは1人だけ。そのため6人は、ゴジュウジャー内指輪争奪戦トーナメントをすることにし、最初に戦うのは禽次郎（松本仁）と角乃（志田こはく）に決まった！
しかし、いざ戦う前に禽次郎は、「真のパーリーピーポーになるって結局なんなんだ!?」と、自分の願いについて考えだす。そんな彼の悩みを、Mr.シャイニングナイフ＆Mrs.スイートケーク（声：杉田智和／上田麗奈）は解決しようとするが…!?
一方、厄災の力を手に入れたファイヤキャンドル（三本木大輔）は、“ある決意”をして動き出す…！
『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』は、テレビ朝日系にて毎週日曜9時30分放送。
