『仮面ライダーゼッツ』第18話「撃つ」、なすかや紅覇をデスゲームから守れ！
今井竜太郎が主演を務める、『仮面ライダーゼッツ』（テレビ朝日系／毎週日曜9時）の第18話「撃つ」が、あす1月18日に放送。あらすじと場面写真が公開された。
【動画】紅覇の驚きの過去とは？ 第18話予告
冴えない日常を送る普通の好青年（自称）の万津莫（今井竜太郎）は、自分で夢をコントロールできる明晰夢の力で、眠りにつくと無敵のエージェントに。夢の世界に現れた悪夢”を現実のものにしようとする怪人・ナイトメアの侵略を阻止するため、莫は夢の中で手に入れたベルトで「仮面ライダーゼッツ」に変身する！
■第18話「撃つ」あらすじ
夢の中で高校生となった莫（今井）のミッションは、デスゲームを仕掛けるナイトメアからなすか（小貫莉奈）や紅覇（平川結月）らクラスメイトを守ること。
生徒たちが倒される中、紅覇は銃を手にナイトメアに戦いを挑む。そこへ割って入った莫の姿を見た紅覇は「…セブン」と呟く。紅覇はどうしてその名を…！？
『仮面ライダーゼッツ』は、テレビ朝日系にて毎週日曜9時放送。
