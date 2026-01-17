櫻坂46・松田里奈、大人の魅力際立つランジェリー姿披露！ 1st写真集『まつりの時間』封入特典第6弾カット解禁
櫻坂46・松田里奈1st写真集『まつりの時間』（幻冬舎）より全6種の封入特典から、第6弾としてボルドーのランジェリーを身にまとったカットが解禁された。
【写真】松田里奈1st写真集『まつりの時間』、封入特典第6弾となるボルドーのランジェリーカット
本作は松田にとって初めての写真集。ニュージーランドのオークランドとロトルアで撮影され、羊とたわむれたり、BBQを楽しんだり、ラテアートにチャレンジしたり、トラムに乗ったり、キャッチボールをしたり…。まるで現地で一緒に過ごしているかのような、親密感のある写真を数多く収録した。
撮影中には26歳の誕生日を迎え、ニュージーランドの雄大なビーチや、大自然の中の川などでの水着姿、大人っぽさとあどけなさの両方を感じるランジェリーカットも掲載。改めて彼女のかわいらしさを発見できる写真集となっている。
このたび、封入特典第6弾カットとなる、ボルドーのランジェリーを身にまとい大人の魅力が際立つカットが解禁された。
櫻坂46・松田里奈1st写真集『まつりの時間』は、幻冬舎より1月20日発売。価格は2445円＋税。
【写真】松田里奈1st写真集『まつりの時間』、封入特典第6弾となるボルドーのランジェリーカット
本作は松田にとって初めての写真集。ニュージーランドのオークランドとロトルアで撮影され、羊とたわむれたり、BBQを楽しんだり、ラテアートにチャレンジしたり、トラムに乗ったり、キャッチボールをしたり…。まるで現地で一緒に過ごしているかのような、親密感のある写真を数多く収録した。
このたび、封入特典第6弾カットとなる、ボルドーのランジェリーを身にまとい大人の魅力が際立つカットが解禁された。
櫻坂46・松田里奈1st写真集『まつりの時間』は、幻冬舎より1月20日発売。価格は2445円＋税。