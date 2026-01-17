櫻坂46が、14thシングル「The growing up train」を3月11日にリリースする。

昨年の12月は＜13th Single BACKS LIVE!!＞を神奈川・ぴあアリーナMMにて、＜Buddies感謝祭2025EX＞を千葉・幕張イベントホールにて2週連続で開催し、年末は＜COUNTDOWN JAPAN25/26＞のメインステージに出演するなど、強みとしているライブ活動を精力的に行ってきた彼女たち。4月11日・12日にMUFGスタジアム(国立競技場)にて開催する＜5th YEAR ANNIVERSARY LIVE＞のキービジュアルも公開となった。

今作「The growing up train」は、櫻坂46の2026年を勢いづける作品となりそうだ。シングル詳細は後日随時発表となる。

■14th Single「The growing up train」
2026年3月11日(水)発売
CD Package
http://sakurazaka46.lnk.to/20260311_Thegrowinguptrain_PKG

【初回仕様限定盤/Blu-ray付き】
初回仕様限定盤 TYPE-A / SRCL-13620〜13621 / ￥2,000 (tax in)
初回仕様限定盤 TYPE-B / SRCL-13622〜13633 / ￥2,000 (tax in)
初回仕様限定盤 TYPE-C / SRCL-13634〜13635 / ￥2,000 (tax in)
初回仕様限定盤 TYPE-D / SRCL-13636〜13637 / ￥2,000 (tax in)

★初回仕様限定盤・封入特典★
応募特典シリアルナンバー封入
メンバー生写真（各TYPE別より1枚ランダム封入）

【通常盤/CDのみ】
CD only / SRCL-13638 / ￥1,200 (tax in)

◾️ライブ情報

＜FUKUOKA MUSIC FES.2026＞
2026年1月24日(土)　みずほPayPayドーム福岡

＜LAWSON 50th Anniversary presents Special LIVE 〜 櫻坂46 / 日向坂46 〜＞
2026年1月25日(日)　Kアリーナ横浜

＜5th YEAR ANNIVERSARY LIVE＞
2026年4月10日（土）・11日（日）MUFGスタジアム（国立競技場）

