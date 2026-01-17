２０２５年度東京競馬記者クラブ賞の表彰式が１月１７日、中山競馬場の昼休みにウィナーズサークルで行われた。昨年のサウジＣ、ブリーダーズＣクラシックを制するなど世界を舞台に歴史的偉業を達成したフォーエバーヤング（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）が特別賞を受賞して、同馬を管理する矢作調教師が代表して出席した。

表彰式の後に取材に応じた矢作師は、始動戦に予定しているサウジＣ（２月１４日、キングアブドゥルアジーズ競馬場・ダート１８００メートル）に向けて、「非常に順調にきています。（馬体重は）５８０キロ近くあったね。５６０キロくらいで競馬できればいいと思っていますが。よく『余裕残しでサウジを勝って、ドバイへ』とか言われているけど、そんな甘いもんじゃないです。しっかり仕上げたいと思います。（昨年のブリーダーズＣダートマイルを制した）ナイソスとやるのが楽しみだね」と意気込んだ。

さらに続けてフォーエバーヤングの“強み”についても言及した。「とにかくすごいですよ、あの馬の体は。１回も予定が狂ったことがない。サウジとかケンタッキーダービーとか状態が良くない時はあったけど、脚元とか内蔵とかで使えなくなったレースがないからね。それが何よりの強みだと思いますね。全て予定したレースを全て使ってこられているなんて、あのクラスではなかなかいないです」と、うなった。