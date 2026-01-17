妊娠発表のトリンドル玲奈、妊娠7ヶ月のミニスカコーデ公開「今はもうミニスカートも入らなくなっちゃいましたが…」
【モデルプレス＝2026/01/17】モデルで女優のトリンドル玲奈が1月16日、自身のInstagramを更新。ミニスカートの私服ショットを公開した。
【写真】33歳美人モデル「さすがのスタイル」ミニスカ×タイツの妊娠7ヶ月ショット
「妊娠7ヶ月に入ってすぐくらいの私服」と写真を複数枚投稿したトリンドル。「スウェットパンツばかり履いていたのだけどミニスカートコーデがしたくて ＠uniqlo_jp でXLサイズのスカートを購入」と綴り、グレーのミニスカートに黒のマタニティタイツ、フラットシューズを履いた私服のコーディネートを披露。「今はもうミニスカートも入らなくなっちゃいましたが…」とも明かした。
この投稿に、ファンからは「コーデ参考にしたい」「さすがのスタイル」「可愛すぎる」「お体気をつけて」「赤ちゃんもきっと可愛いだろうな」などと反響が寄せられている。
トリンドルは、2024年に俳優の山本直寛と結婚。2026年1月15日発売の『中期のたまごクラブ』（ベネッセコーポレーション）2026年冬号にて第1子の妊娠を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】33歳美人モデル「さすがのスタイル」ミニスカ×タイツの妊娠7ヶ月ショット
◆トリンドル玲奈、妊娠7ヶ月のミニスカ私服姿公開
「妊娠7ヶ月に入ってすぐくらいの私服」と写真を複数枚投稿したトリンドル。「スウェットパンツばかり履いていたのだけどミニスカートコーデがしたくて ＠uniqlo_jp でXLサイズのスカートを購入」と綴り、グレーのミニスカートに黒のマタニティタイツ、フラットシューズを履いた私服のコーディネートを披露。「今はもうミニスカートも入らなくなっちゃいましたが…」とも明かした。
◆トリンドル玲奈の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「コーデ参考にしたい」「さすがのスタイル」「可愛すぎる」「お体気をつけて」「赤ちゃんもきっと可愛いだろうな」などと反響が寄せられている。
トリンドルは、2024年に俳優の山本直寛と結婚。2026年1月15日発売の『中期のたまごクラブ』（ベネッセコーポレーション）2026年冬号にて第1子の妊娠を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】