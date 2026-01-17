yonige、対バンツアー＜Make up my mind＞のゲストにハルカミライ、Age Factory、Hump Back
対バンツアー＜yonige presents「Make up my mind」＞が4月10日の名古屋からスタートする。同ツアーの対バンが発表となった。
4月10日の名古屋DIAMOND HALLにハルカミライ、4月12日の大阪GORILLA HALL OSAKAにAge Factory、4月14日の東京Spotify O-EASTにHump Backを迎えて行われる。
yonigeは2025年5月から自身初の47都道府県ツアー＜yonige〜Homing tour〜＞を実施した。今回は刺激的な対バンを迎えることで、47都道府県ツアーとは異なる新たなツアーとなるとのこと。チケットのオフィシャル2次先⾏受付は1月17日12:00より。
■＜yonige presents「Make up my mind」＞
4月10日(金) 愛知・名古屋DIAMOND HALL
GUEST：ハルカミライ
4月12日(日) 大阪・GORILLA HALL OSAKA
GUEST：Age Factory
4月14日(火) 東京・渋谷Spotify O-EAST
GUEST：Hump Back
【チケットオフィシャル二次先行】
受付開始：1月17日(土)12:00〜
受付URL：https://eplus.jp/yonige2026/
関連リンク
◆yonige オフィシャルサイト
◆yonige オフィシャルYouTubeチャンネル
◆yonige オフィシャルX
◆yonige オフィシャルInstagram
◆yonige オフィシャルTikTok