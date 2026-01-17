ＡＰ通信は１６日（日本時間１７日）、平均年俸が３５００万ドル（約５５億５０００万円）以上のメジャーリーガー１６選手の「年俸ランキング」を発表し、ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１位となった。

金額には出来高による収入は含まれず、後払いは考慮されていない。大谷は２３年オフにドジャースと１０年総額７億ドル（約１０２２億円＝契約発表時のレート）というプロスポーツ史上最高額（当時）の大型契約を締結したが、約９７％（約９９０億円＝同）が後払いとなるため、実際に受け取る年俸は２００万ドル（約３億円＝同）という異例の契約となっている。

ＡＰ通信が発表した年俸ランキングは以下の通り。２位は１５日（同１６日）にド軍と電撃合意したことが報じられたＫ・タッカー外野手（２８）。現地報道によると、４年２億４０００万ドル（約３８０億円）で合意したが、そのうち３０００万ドル（約４７億５０００万円）は後払いとなっている。

〈１〉大谷翔平（ドジャース） ２０２４〜３３年 ７０００万ドル

〈２〉Ｋ・タッカー（ドジャース） ２０２６〜２９年 ６０００万ドル

〈３〉Ｊ・ソト（メッツ） ２０２５〜３９年 ５１００万ドル

〈４〉Ｍ・シャーザー（メッツ→レンジャーズ） ２０２２〜２４年 ４３３３万ドル

〈４〉Ｊ・バーランダー（メッツ→アストロズ） ２０２３〜２４年 ４３３３万ドル

〈６〉Ｚ・ウィーラー（フィリーズ） ２０２５〜２７年 ４２００万ドル

〈６〉Ｂ・ビシェット（メッツ） ２０２６〜２８年 ４２００万ドル

〈８〉Ａ・ジャッジ（ヤンキース） ２０２３〜３１年 ４０００万ドル

〈９〉Ｊ・デグロム（レンジャーズ） ２０２３〜２７年 ３７００万ドル

〈１０〉Ｂ・スネル（ドジャース） ２０２５〜３０年 ３６４０万ドル

〈１１〉Ｇ・コール（ヤンキース） ２０２０〜２８年 ３６００万ドル

〈１２〉Ｖ・ゲレロ（ブルージェイズ） ２０２６〜３９年 ３５７１万ドル

〈１３〉Ｍ・トラウト（エンゼルス） ２０１９〜３０年 ３５５１万ドル

〈１４〉Ｓ・ストラスバーグ（ナショナルズ） ２０２０〜２６年 ３５００万ドル

〈１４〉Ａ・レンドン（エンゼルス） ２０２０〜２６年 ３５００万ドル

〈１４〉Ｃ・バーンズ（Ｄバックス） ２０２５〜３０年 ３５００万ドル