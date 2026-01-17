広島FW鈴木章斗が華麗なアシスト

サンフレッチェ広島は沖縄県トレーニングキャンプ中に実施した福岡大学とのトレーニングマッチの様子をクラブ公式のYouTubeチャンネルで公開している。

新加入のFW鈴木章斗は、早くも好連携を見せている。

1月15日に福岡大学と実施したトレーニング、73分にDF新井直人からのパスをペナルティーエリア内で受けた鈴木は反転しながらヒールキックでゴール前に入り込む新井へリターン。これを新井が蹴り込んでゴールになった。

ファンからも「鈴木がエグい」「めちゃくちゃ上手い」「広島が求めていたタイプのFW」「鈴木章斗はベンゼマです」といったコメントが寄せられている。

鈴木は昨季まで湘南ベルマーレでプレーしていたが、チームは無念のJ2降格となった。新シーズンに向け広島へと完全移籍が発表され、新戦力として期待されている。ミヒャエル・スキッベ監督が退任して新たな形を作り上げる必要もある広島だが、最前線の新戦力が素早くフィットしているのは開幕を前に心強い要素になりそうだ。（FOOTBALL ZONE編集部）