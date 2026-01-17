ベネズエラ当局がニコラス・マドゥロ大統領を狙った米国の攻撃で自国の将兵47人が死亡したと発表した。

ベネズエラのパドリノ国防相は16日（現地時間）、国営テレビで演説し、3日に自国領土内で発生した米国の軍事作戦の結果を公開した。

パドリノ国防相によると、この攻撃でベネズエラ軍の将兵47人が殉職し、少なくとも112人が負傷した。今回の攻撃による死者数は計83人と集計された。ここにはベネズエラ側の将兵のほか、キューバから派遣された要員32人が含まれている。

パドリノ国防相は特に今回の事態を国権に対する直接的な侵略と規定し、国家的な団結を促した。今回の事態はベネズエラとキューバの外交的連携と共同対応につながる状況だ。

前日に遺体が引き渡されたキューバは国家的な哀悼ムードに包まれている。首都ハバナではディアスカネル大統領と街に出た住民は米国の武力行使を強く糾弾した。

ディアスカネル大統領はX（旧ツイッター）で、軍服を着て人々と共に歩く自身の姿と泣く子どもが保護者に抱かれている姿を撮影した写真を公開した。

ディアスカネル大統領は「帝国主義者らが32人の命を奪ったが、我々は決して恐れず、決して我々を脅かすことはできない」と声を高めたと、ロイター通信などが伝えた。

これに先立ちトランプ米大統領はベネズエラの資金源遮断を予告しながらキューバに「遅くなる前に交渉するべき」と圧力を加えていた。

しかしディアスカネル大統領は「最後の一滴の血まで捧げて祖国を守る」としながら妥協のない強硬対応を予告し、中南米をめぐる米国と反米陣営間の軍事的・政治的緊張はピークに達するとみられる。