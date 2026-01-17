歌手の工藤静香さんが自身のインスタグラムを更新。岩手・盛岡を訪れた際の一コマを投稿しました。



【写真を見る】【 工藤静香 】岩手・盛岡でのオフタイムを公開「雪の景色が見られて嬉しかったです」スタッフとヨーグルトで憩いの時間も



工藤さんは「今日は盛岡でした ２年前に同じ道を夏に通ったので、雪の景色が見れて嬉しかったです。」と綴り、雪の積もった山間の道路を走る車から撮影した風景の動画を投稿しました。





また、ホテルの部屋でのリラックスしたひとときの動画も投稿。





動画では、スーパーで購入したという粉末のココアや抹茶、すりごま、蜂蜜などをテーブルに並べて披露。ギリシャヨーグルトに、これらをトッピングして食べるのがお気に入りだといいます。





動画の中で工藤さんは、ヨーグルトの中にたっぷりの抹茶とごまを投入。オリジナルのトッピングヨーグルトを前に、満足そうな笑顔を見せていました。





この投稿を見たファンからは「盛岡はすごい雪ですね」「楽しそうな動画嬉しいです」「ゴマと蜂蜜は意外でした」「ヨーグルトの食べ方マネします」といった反響が寄せられています。





