日大危機管理学部教授の西田亮介氏が17日放送のABCテレビ「教えて！ニュースライブ 正義のミカタ」（土曜午前9時30分＝関西ローカル）に生出演。大阪都構想への挑戦を公約に掲げ出直し選挙に臨むと表明し、辞職した大阪府の吉村洋文知事の意図を解説した。

西田氏は、出直し選挙について「意味不明ですよね。スキャンダルを隠すんじゃないか」。日本維新の会が15日、国民健康保険料の支払いを逃れるための「脱法的」と捉えられる行為をしたなどとして、元職を含む所属地方議員6人を除名処分にした件に触れ、「これ、結構深刻で。保険って難しいじゃないですか。国民健康保険って負担感が高い」と指摘した。

吉村氏の都構想挑戦表明、大阪市の横山英幸市長とのダブル選挙発表を受け、「このニュースが一気に水面に下がりましたよね。こういうのを隠しているんじゃないかと見ています」と切り捨てた。

元財務官僚で経済学者の高橋洋一氏も「国保の話ってね、社会保険料と税金っていうのは扱いが同じっていう法律がある。だから、私から見ると脱税。っていう方向性をしないとダメなのに全然そうなってない」と断罪していた。