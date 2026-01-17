プロ仕様、作業効率化、アイデア製品etc. 使える最新家電12選【インフルエンサーが推す「神ガジェット」】　

【インフルエンサーが推す「神ガジェット」】

人気のインフルエンサーたちが“取っておき”の推しアイテムを紹介。オーディオ＆ヴィジュアルから家電、美容機器まで、それぞれの“モノ”に精通したインフルエンサーのおすすめを見れば、今年のリアルなトレンドも見えてくるはず！

＊ ＊ ＊

＜PART 3＞

家電編

1. ワンタッチでデータを保存できる

PFU

「ScanSnap iX110」（2万7500円）※PFU公式通販サイト価格

持ち運びに最適なScanSnapが、ついにUSBType-Cに対応したことで利便性が大幅に向上。僕は紙で管理することが多く、場所も取るし探すのに時間がかかるのでデータで管理しています（かじがや卓哉さん）

わずか400gの軽量コンパクトボディに、Wi-Fiとバッテリーを搭載。PCやスマートデバイスを通しスキャンできる。データはワンタッチでクラウドに保存され、原稿種の自動判別・振り分け保存も。

2. 進化したローラーモップに注目！

アイロボット

「Roomba Max 705 Combo ロボット+AutoWash 充電ステーション」（17万9800円）

先代のルンバから大幅進化！ センサーが進化してぶつかることもなく、72度の温水水拭き機能も付いて衛生的。 価格も過去のルンバと比べて10万円くらい安くなり、コスパも高い（かじがや卓哉さん）

最高レベルの吸引力と清掃力を誇るフラッグシップカテゴリー、ルンバマックスがパワーアップ。伸縮機能を備えたローラーモップで部屋の隅々まで対応。さらに充電ステーションにはルンバ初の温水洗浄が加わった。

3. 場所を問わずテレビが視聴可能に

パナソニック

「ネットワークレコーダー『miyotto』UN-ST20A」（5万4450円）

BDレコーダーでは外出先での視聴に時間がかかったが、これはアプリのレスポンスがサクサク。ストリーミング端末やスマートプロジェクターでもYouTube感覚でテレビ番組が観られる（かじがや卓哉さん）

放送中や録画後の番組を、専用アプリを使い、さまざまなデバイスで視聴可能になるレコーダー。外出先でもテレビ番組が楽しむことができる。ディスプレイ機器へのケーブル接続が不要なのも便利。

かじがや卓哉さん

家電量販店で10年以上の勤務経験と家電製品総合アドバイザーの資格を持つ芸人。iPhone関連の書籍も数多く出版し、メディアでは家電芸人としても活躍。YouTube：かじがや電器店

4. プロ仕様ならではの吸引力に注目

マキタ

「充電式クリーナ CL004GRDW」（9万3610円）

マキタ最強の40Vmaxを搭載しています。初の電動回転ブラシが付いた掃除機で、絨毯も圧倒洗浄。さすがは業務用でも支持される、ハイパワーな最強スティックモデルです（蒼さん）

40Vmaxシリーズの、｢電動｣回転ブラシを搭載した充電式クリーナ｡毛足の長いカーペットに絡みついたゴミを掻き出しながら吸引し、床検知スイッチで床から浮かせると回転ブラシが停止する。

5. 洗えない、と諦める前にチェック！

ケルヒャー ジャパン

「カーペットリンスクリーナー『SE 3』」（2万9700円）

なかなか洗うことができない布製ソファや車内のシートを徹底洗浄できるクリーナーです。家庭用トップクラスの回収力と握りやすいハンドル、ドイツ生まれの高級デザインが魅力！（蒼さん）

カーペットリンスクリーナーの欠点とも言える、清掃後の水濡れ。業務用技術を活かし、コンパクトながらパワフルに水分を吸引。清水タンクより回収タンク容量が大きく設計され、汚水漏れの心配もなし。

6. 360度吸引で、効率的な掃除を

シャークニンジャ

「Shark EVOPOWER SYSTEM BOOST+LC751JLV」（9万4600円）

青色LEDライトでホコリを見逃さず、自動ゴミ回収も完備。iQセンサーがゴミの量を判別し、吸引力を自動調整してくれます。小回り抜群で絨毯もフローリングも完璧！（蒼さん）

前からの吸引に加え、ヘッドの左右、後ろからも吸引。壁際で吸引力が最大2.5倍アップするエッジセンサーや、床タイプを判別しブラシの回転スピードを自動調整するフロアセンサーなどを搭載。

蒼さん

元大手製造機器メーカー社員、現在はYouTuberとして清掃機器を中心に紹介。掃除機や高圧洗浄機やリンサークリーナーなど100台以上の製品を徹底レビュー。YouTube：蒼 掃除の魔術師チャンネル

7. 乾燥機の後付け問題もこれで解決

ESTILO

「エスティロ第2世代 小型衣類乾燥機」（6万3800円）

ひとり暮らしの狭い洗面所にも置くことができるほどコンパクトな衣類乾燥機。実際に使って、たくさんの洗濯物もしっかり乾くし、シワ防止機能も。取り付け工事や金銭面で悩んでいる方におすすめです（高橋綾香さん）

電気式かつ排気口が付く小型衣類乾燥機3.5kgの衣類もしっかり乾燥。AI-PTCヒーターを搭載することで、衣類の熱をコントロールし、縮みや変形を最小限に抑え、節電効果も。靴乾燥用トレイも付属。

8. 季節家電の概念を変えたヒーター

デュクス・オランダ

「ゾーン セラミック ファンヒーター」（8980円）

ありそうでなかった、一年中使えるヒーター。夏は送風機能付きで冬以外の季節でも活躍してくれます。しかも軽いのでどこでも移動可能で、スイッチオンするとほんと1秒であったかくなるのが魅力です（高橋綾香さん）

置く場所に困らない、小型セラミックファンヒーター。温める速度の調整や4段階に分かれた温度領域の選択がができるほか、温度領域の左右60°の自動首振り機能付き。さらに年中使える送風モードも搭載する。

9. 誰でも超簡単に料理が完成！

シャープ

「水なし自動調理鍋 ヘルシオ ホットクック KN-HW24H」（6万5000円）

時短家電といえばホットクック。具材を入れてスイッチを押すだけで料理が出来上がる優れもの。予約タイマーもあり、朝用意し、帰宅時間に合わせて出来立てを食べることができます（高橋綾香さん）

トリプルセンサーにより絶妙な火加減を実現し、蒸気を逃しにくい構造とドリップ加工の内ぶたにより、素材本来の味と栄養素を閉じ込める。加熱の進行に合わせた自動かきまぜで、おいしい仕上がりに。

高橋綾香さん

掃除スペシャリスト講師、整理収納アドバイザーとして日々の生活が楽に楽しくなるような掃除方法などを発信中。テレビ出演や雑誌掲載、記事監修など多数。YouTube：KS myhome 家族が帰りたくなるおうちつくり

10. コスパ◎なパーソナル暖房

パナソニック

「電気ひざかけ『くるけっと』」（実勢価格:1万5000円前後）

顔を埋めたくなるほどの極上なふわふわ素材が魅力。電気代を抑えたい人に最適な“パーソナル暖房”です。8段階調整に加え、洗濯機で丸洗いOK。私の冬に欠かせない相棒です（みのはらみかさん）

優しい肌触りのマイクロファイバー素材採用し、8段階ときめ細やかな温度調整ができる電気ひざかけ。床に敷いて使うことも。家庭用洗濯機で丸洗いでき便利。1時間の電気代が約2.3円の省エネ設計。

11. 海外旅行にも携帯できる乾燥機

カドー

「ワンタッチ ふとん乾燥機 フェーンライト」（1万6500円）

布団乾燥機あるあるの、“出すのが面倒”問題を解決してくれる逸品。ドリンクボトル感覚で持ち運べるサイズで、ベッドの近くに置きやすく、買ったけど使わなかったがありません（みのはらみかさん）

重量わずか400g、本体が約26cmと片手でサクッと持ち運びできるワンタッチ布団乾燥機。海外電圧にも対応し、旅先でのふとん乾燥も。靴乾燥やアロマディフューザーに使えるアタッチメントまで展開。

12. 簡単掃除でいつでも清潔に加湿

象印マホービン

「加湿器 EE-DF50 HA」（2万5080円）

加湿器界の“神”的存在。これまで50を超える加湿器を触ってきましたが、このモデル以上にお手入れが楽な加湿器に出会ったことは、まだありません。加湿力も申し分なしです！（みのはらみかさん）

清潔な蒸気スチーム式の加湿器は、独自の冷却構造で吹き出し口からの蒸気温度を約65℃まで冷却。フィルターもなく、広口容器で掃除が手軽。チャイルドロックや転倒湯もれ防止構造などの安全面も◎。

みのはらみかさん

「愛着を持てる家電を伝えること」をモットーに、これまで250商品以上の家電を良い点、悪い点も赤裸々に比較しレビュー。家電製品アドバイザー資格保有。YouTube：みのはらみか@家電アドバイザー

>> 特集【インフルエンサーが推す「神ガジェット」】

※2025年12月5日発売「GoodsPress」1月2月合併号110-111ページの記事をもとに構成しています

＜取材・文／嶋田咲喜、川村しより＞

【関連記事】

◆お湯もレンチンもナシで温められる「レトルト亭」が軽くコンパクトになった！

◆手が冷える冬場の作業や在宅勤務のお供に3980円の小型卓上ヒーターはぴったり！

◆これが令和時代の歯磨き!? 全自動60秒で歯磨き＆口腔ケアする「g.eN」