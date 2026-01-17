犬の『ベッド』やってはいけないNGな洗い方５選

犬のベッドを洗う頻度は、愛犬が汚す頻度や、皮膚・被毛の状態により異なりますが、カバーを1週間に一度、ベッド自体は月に1～2回程度を目安に洗濯することが推奨されます。

犬のベッドを洗うときは、通常の洗濯物とは違い、さまざまな点に注意しなければなりません。ここでは、犬のベッドにやってはいけない洗い方を紹介します。

1.抜け毛を除去せずに洗濯する

犬のベッドには、犬の抜け毛や犬から出た汚れが付着しています。犬の抜け毛をベッドに付着させたまま洗濯してしまうと、抜け毛が取りきれずにそのままベッドに残ってしまい、細菌の温床になってしまう恐れも。

また、抜け毛を取り除かずに洗濯機に入れてしまうと、抜け毛が排水口に詰まってしまったり、他の洗濯物に抜け毛が付着したりします。さまざまな悪影響が懸念されるので、洗濯前に必ず抜け毛を取り除いておきましょう。

2.ひどい汚れを放置したまま洗濯機に入れる

犬のベッドには、犬のうんちやおしっこなどがうっかり付いてしまうこともあります。こうしたひどい汚れを放置したまま洗濯機に入れてしまうのはやめましょう。

犬の汚れは、頑固な性質のものが多く、通常の洗濯機洗いでは取りきれないことも多いです。また、汚れが取れたとしても、洗濯機の内側にくっついてしまったり、排水口やフィルターに残ってしまったりと別のトラブルの原因になる恐れも。

犬のベッドに付いたひどい汚れは、手洗いなどで事前に取り除いてから洗濯機に入れましょう。

3.香りの強い人間用の洗剤や柔軟剤を使う

犬のベッドを私たちの洗濯物と別々にして洗うのは面倒……と感じる人もいるでしょう。しかし、人間用の洗剤や柔軟剤には、強い香料が含まれていることも多く、これらの香りは犬にとって刺激臭となりストレスを与えるほか、成分が皮膚トラブルの原因になることもあります。

したがって、犬用ベッドを洗うときは、なるべく無香料の洗剤やペット用洗剤を使い、柔軟剤を使う場合も無香料のもの、またはペット用の柔軟剤を使いましょう。

4.洗剤や柔軟剤を大量に投入する

犬が日頃使っているベッドは汚れが蓄積されているはず、と洗剤や柔軟剤を大量に投入して洗う人がいますが、これは逆効果です。

洗剤や柔軟剤を大量に入れたからといって、よりきれいに洗浄されるわけではありません。むしろ洗剤や柔軟剤がベッドに残ってしまい、細菌の温床になる可能性があるので、必ず規定量を守って投入してください。

5.水洗い・洗濯機NGのベッドを洗濯する

犬のベッドをお手入れするときは、必ず洗濯表示を確認してください。犬用ベッドの中には、水洗いや洗濯機洗いが不可のものも多く、それらを水洗い・洗濯機洗いしてしまうと、型崩れや縮みを起こしてしまいます。

犬のベッドの適切なお手入れ方法とは

犬のベッドを洗濯する際は、まず洗濯表示を確認してください。その上で、水洗いOKなものは手洗いし、洗濯機OKのものは洗濯機で洗います。

どちらも洗濯する前に必ず粘着ローラーなどで抜け毛を取り除き、洗濯機洗いする場合は、ひどい汚れを取り除いておくことも忘れずに。

なるべくペット用洗剤や柔軟剤を使い、洗濯後に使う犬の皮膚に刺激を与えないように配慮しましょう。洗濯機洗いするときは、洗濯ネットに入れて手洗いモードで洗濯すると、型崩れを防げます。

洗い終わったら、しっかり日当たりの良い場所で天日干ししたり、扇風機やサーキュレーターを当てて乾かしたり、浴室乾燥を活用するなどして、完全に乾かしてください。生乾きのままでは細菌が繁殖し、不衛生なベッドになってしまいます。

まとめ

犬のベッドは、愛犬が使うことを考えて、適切な方法で洗わなければなりません。水洗い・洗濯機洗いできるものは、解説した通りに洗濯し、水洗いできないものは粘着ローラーで汚れを取り、消臭スプレーを使ったり天日干ししたりして、清潔を保ちましょう。

(獣医師監修：葛野莉奈)