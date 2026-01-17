陳内将、ジョッキを持ってにっこり！「乾杯」をテーマにした1冊でファンに愛と労い届ける

東京ニュース通信社は、「陳内将2026.04-2027.03カレンダーブック」を、3月27日に発行する。

【写真】リラックスした雰囲気のこたつでまったりSHOTも掲載

MANKAI STAGE『A3!』（夏組リーダー・皇天馬役）や、舞台「東京リベンジャーズ」シリーズ（龍宮寺堅役）、舞台「紅葉鬼」（主演・西條高人／経若役）、「unrato#11『月の岬』」（主演・平岡信夫役）など、数々の舞台で活躍する陳内が、2026年4月始まりのカレンダーブックをリリースする。

今回のテーマは「乾杯」。日々を頑張る方々へ思いを込めて、陳内がさまざまなシチュエーションで愛と労いを届ける。

料理好きの陳内が手料理を振る舞う様子を撮影したカットや、球場やバーベキューでお酒を片手にレジャーを楽しむ姿、こたつでのリラックスした“一緒に晩酌風”ショットなど、“大切なファンに寄り添いたい”という陳内の気持ちが反映された “距離感”も注目ポイントの一つとなっている。

さらに、スーツを身にまといバーで撮影した写真では、ガラリと雰囲気を変え大人っぽいアンニュイな表情も見せており、陳内の表現の幅が感じられる一冊に仕上がった。

また、付録には、このカレンダーブックでしか手に入らない、陳内考案の「乾杯にピッタリな全12種のレシピ」が掲載された「レシピカード」もセットになっており、こちらも要チェックだ。